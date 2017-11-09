Путин рассказал о достоинствах железной дороги Китай-Европа через Россию

Челябинск, 9 ноября. Строительство железной дороги из Китая в Европу через Россию и Казахстан станет хорошим стимулом развития отраслей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым в Челябинске.

Назарбаев подчеркнул, что Москва и Астана поддерживают строительство железной дороги Китай-Казахстан-Россия-Европа. Он пояснил, что проект будет служить сотрудничеству четырех государств.

«Это могло бы быть очень хорошим стимулом в развитии целых отраслей производства», — подтвердил российский лидер.