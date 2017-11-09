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Политика
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Путин рассказал о достоинствах железной дороги Китай-Европа через Россию
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    Путин рассказал о достоинствах железной дороги Китай-Европа через Россию

    19:27  9 Ноября 2017
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    Путин рассказал о достоинствах железной дороги Китай-Европа через Россию

    Челябинск, 9 ноября. Строительство железной дороги из Китая в Европу через Россию и Казахстан станет хорошим стимулом развития отраслей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым в Челябинске.

    Назарбаев подчеркнул, что Москва и Астана поддерживают строительство железной дороги Китай-Казахстан-Россия-Европа. Он пояснил, что проект будет служить сотрудничеству четырех государств.

    «Это могло бы быть очень хорошим стимулом в развитии целых отраслей производства», — подтвердил российский лидер.

    Путин рассказал о достоинствах железной дороги Китай-Европа через Россию

    «Я уж не говорю о том, что с точки зрения логистики это развитие в правильном направлении, повышающее наш транзитный статус, — констатировал Путин. — Но и это дало бы хороший импульс в развитии целого ряда отраслей, поскольку проект мог бы быть очень масштабным»

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #россия #китай #назарбаев #казахстан #железная дорога #европа
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