Сегодня в Сети: взрыв в Ижевске, Назарбаев вспомнил о выпитом с Путиным пиве
Федеральное агентство новостей представляет свежую подборку последних трендов соцсетей.
В Ижевске произошло частичное обрушение жилого многоквартирного дома. По предварительной версии, инцидент произошел в результате взрыва бытового газа. Три человека погибли, некоторые получили травмы, но не исключено, что под завалами находятся люди. На месте работают спасатели. Пользователи Рунета активно обсуждают случившееся и выражают пострадавшим и их родственникам слова поддержки.
«Пожалуйста, пусть не будет жертв в этой катастрофе», — пишет Катя.
Пожалуйста, пусть не будет жертв в этой катастрофе— Катя (@KatPavlova) 9 ноября 2017 г.
Ижевск???????? pic.twitter.com/T2wZETeGTU
«Сегодня в Ижевске на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской в результате взрыва (видимо, бытового газа) произошло обрушение части жилого девятиэтажного дома. Имеются пострадавшие. Приношу свои соболезнования», — высказался пользователь с никнеймом пес.
Сегодня в Ижевске на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской в результате взрыва (видимо, бытового газа) произошло обрушение части жилого девятиэтажного дома. Имеются пострадавшие.— Пёс (@znanie1961) 9 ноября 2017 г.
Приношу свои соболезнования. pic.twitter.com/ZfNK3WlYSw
«Что ни отопительный сезон, так взрыв газа в изношенном ЖКХ..На этот раз в Ижевске..И будет как обычно "ужесточить", "проверить"...И так от взрыва до взрыва..», — высказал свое мнение пользователь с ником деревня Счастливое.
Что ни отопительный сезон, так взрыв газа в изношенном ЖКХ..На этот раз в Ижевске..И будет как обычно "ужесточить", "проверить"...И так от взрыва до взрыва..— деревня Счастливое (@willi_rusland) 9 ноября 2017 г.
«"В Ижевске обрушился жилой дом. Из под обвалов кричат и стонут люди". Какая жесть…» — говорит Maxim Pushkin.
"В Ижевске обрушился жилой дом. Из под обвалов кричат и стонут люди".— Maxim Pushkin (@mc_maxim) 9 ноября 2017 г.
Какая жесть… pic.twitter.com/ojm99ZUlH0
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась несколько лет назад в Челябинске. По словам Назарбаева, тогда лидеры двух стран выпили вместе пива.
Пользователи активно обсуждают эту историю. Некоторые пользователи напомнили, что Владимир Путин не пьет.
«Брешет. П. не пьет», — написал Олег Панов.
«Путин: Рад приветствовать! Назарбаев: Челябинск — это моя молодость. Помню, как мы тут пиво пили на улице. Доброй дороги. Вот этого мы ждали столько времени», — написал Дмитрий Садылко.
Путин: Рад приветствовать!— Дмитрий Садылко (@ibra_42) 9 ноября 2017 г.
Назарбаев: Челябинск — это моя молодость. Помню, как мы тут пиво пили на улице. Доброй дороги.
Вот этого мы ждали столько времени.
Назарбаев вспомнил, как пил пиво с Путиным #обществоперсона— Илья Глуховский (@iliyagluhovskii) 9 ноября 2017 г.
США выделят почти 5 миллиардов долларов на сдерживание России. Деньги пойдут на усиление американского военного присутствия в Европе, расширение программы учений и укрепление инфраструктуры. Кроме того, 350 миллионов будет выделено Украине. В российском сегменте Интернета на эту новость отреагировали с юмором.
«Дорогой конгресс США! Я услышал, что вы выделяете $4,6 млрд на противостояние российской угрозе. Только не давайте этих денег российским оппозиционерам, ибо они все пролюбят. Я готов перестать угрожать вам. Пишите в личку», — иронично заметил rishikesh news.
Дорогой конгресс США! Я услышал, что вы выделяете $4,6 млрд на противостояние российской угрозе. Только не давайте этих денег российским оппозиционерам, ибо они все пролюбят. Я готов перестать угрожать вам. Пишите в личку— rishikesh news (@rishikesh_news) 9 ноября 2017 г.
«Конгресс США определил затраты на противодействие России в Европе. 4,6 миллиарда долларов на 2018 год. Совестливая оппозиция готовится получать гранты», — высказался Армен Гаспарян.
Конгресс США определил затраты на противодействие России в Европе. 4,6 миллиарда долларов на 2018 год— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 9 ноября 2017 г.
Совестливая оппозиция готовится получать гранты
«Конгресс США разрешил Пентагону создать оружие против России. нам развязали руки и это хорошо», — отметил пользователь festina lente.
Конгресс США разрешил Пентагону создать оружие против России https://t.co/fAZdNK6vyC— festina lente (@MichailKri) 9 ноября 2017 г.
нам развязали руки и это хорошо