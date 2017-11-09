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Политика
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#Соцсети
Сегодня в Сети: взрыв в Ижевске, Назарбаев вспомнил о выпитом с Путиным пиве
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    Сегодня в Сети: взрыв в Ижевске, Назарбаев вспомнил о выпитом с Путиным пиве

    19:28  9 Ноября 2017
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    Сегодня в Сети: взрыв в Ижевске, арест недвижимости режиссера Серебренникова

    Федеральное агентство новостей представляет свежую подборку последних трендов соцсетей.

    В Ижевске произошло частичное обрушение жилого многоквартирного дома. По предварительной версии, инцидент произошел в результате взрыва бытового газа. Три человека погибли, некоторые получили травмы, но не исключено, что под завалами находятся люди. На месте работают спасатели. Пользователи Рунета активно обсуждают случившееся и выражают пострадавшим и их родственникам слова поддержки.

    «Пожалуйста, пусть не будет жертв в этой катастрофе», — пишет Катя.

    «Сегодня в Ижевске на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской в результате взрыва (видимо, бытового газа) произошло обрушение части жилого девятиэтажного дома. Имеются пострадавшие. Приношу свои соболезнования», — высказался пользователь с никнеймом пес.

    «Что ни отопительный сезон, так взрыв газа в изношенном ЖКХ..На этот раз в Ижевске..И будет как обычно "ужесточить", "проверить"...И так от взрыва до взрыва..», — высказал свое мнение пользователь с ником деревня Счастливое.

    «"В Ижевске обрушился жилой дом. Из под обвалов кричат и стонут люди". Какая жесть…» — говорит Maxim Pushkin.

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась несколько лет назад в Челябинске. По словам Назарбаева, тогда лидеры двух стран выпили вместе пива.

    Пользователи активно обсуждают эту историю. Некоторые пользователи напомнили, что Владимир Путин не пьет.

    «Брешет. П. не пьет», — написал Олег Панов.

    «Путин: Рад приветствовать! Назарбаев: Челябинск — это моя молодость. Помню, как мы тут пиво пили на улице. Доброй дороги. Вот этого мы ждали столько времени», — написал Дмитрий Садылко.

    США выделят почти 5 миллиардов долларов на сдерживание России. Деньги пойдут на усиление американского военного присутствия в Европе, расширение программы учений и укрепление инфраструктуры. Кроме того, 350 миллионов будет выделено Украине. В российском сегменте Интернета на эту новость отреагировали с юмором.

    «Дорогой конгресс США! Я услышал, что вы выделяете $4,6 млрд на противостояние российской угрозе. Только не давайте этих денег российским оппозиционерам, ибо они все пролюбят. Я готов перестать угрожать вам. Пишите в личку», — иронично заметил rishikesh news.

    «Конгресс США определил затраты на противодействие России в Европе. 4,6 миллиарда долларов на 2018 год. Совестливая оппозиция готовится получать гранты», — высказался Армен Гаспарян.

    «Конгресс США разрешил Пентагону создать оружие против России. нам развязали руки и это хорошо», — отметил пользователь festina lente.

    Автор: Михаил Блинов
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    #россия #сша #соцсети #общество
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