Сегодня в Сети: взрыв в Ижевске, Назарбаев вспомнил о выпитом с Путиным пиве

Федеральное агентство новостей представляет свежую подборку последних трендов соцсетей.

В Ижевске произошло частичное обрушение жилого многоквартирного дома. По предварительной версии, инцидент произошел в результате взрыва бытового газа. Три человека погибли, некоторые получили травмы, но не исключено, что под завалами находятся люди. На месте работают спасатели. Пользователи Рунета активно обсуждают случившееся и выражают пострадавшим и их родственникам слова поддержки.

«Пожалуйста, пусть не будет жертв в этой катастрофе», — пишет Катя.

Пожалуйста, пусть не будет жертв в этой катастрофе



Ижевск???????? pic.twitter.com/T2wZETeGTU — Катя (@KatPavlova) 9 ноября 2017 г.

«Сегодня в Ижевске на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской в результате взрыва (видимо, бытового газа) произошло обрушение части жилого девятиэтажного дома. Имеются пострадавшие. Приношу свои соболезнования», — высказался пользователь с никнеймом пес.

Сегодня в Ижевске на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской в результате взрыва (видимо, бытового газа) произошло обрушение части жилого девятиэтажного дома. Имеются пострадавшие.

Приношу свои соболезнования. pic.twitter.com/ZfNK3WlYSw — Пёс (@znanie1961) 9 ноября 2017 г.

«Что ни отопительный сезон, так взрыв газа в изношенном ЖКХ..На этот раз в Ижевске..И будет как обычно "ужесточить", "проверить"...И так от взрыва до взрыва..», — высказал свое мнение пользователь с ником деревня Счастливое.

Что ни отопительный сезон, так взрыв газа в изношенном ЖКХ..На этот раз в Ижевске..И будет как обычно "ужесточить", "проверить"...И так от взрыва до взрыва.. — деревня Счастливое (@willi_rusland) 9 ноября 2017 г.

«"В Ижевске обрушился жилой дом. Из под обвалов кричат и стонут люди". Какая жесть…» — говорит Maxim Pushkin.

"В Ижевске обрушился жилой дом. Из под обвалов кричат и стонут люди".



Какая жесть… pic.twitter.com/ojm99ZUlH0 — Maxim Pushkin (@mc_maxim) 9 ноября 2017 г.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась несколько лет назад в Челябинске. По словам Назарбаева, тогда лидеры двух стран выпили вместе пива.

Пользователи активно обсуждают эту историю. Некоторые пользователи напомнили, что Владимир Путин не пьет.

«Брешет. П. не пьет», — написал Олег Панов.

«Путин: Рад приветствовать! Назарбаев: Челябинск — это моя молодость. Помню, как мы тут пиво пили на улице. Доброй дороги. Вот этого мы ждали столько времени», — написал Дмитрий Садылко.

Путин: Рад приветствовать!

Назарбаев: Челябинск — это моя молодость. Помню, как мы тут пиво пили на улице. Доброй дороги.



Вот этого мы ждали столько времени. — Дмитрий Садылко (@ibra_42) 9 ноября 2017 г.

Назарбаев вспомнил, как пил пиво с Путиным #обществоперсона — Илья Глуховский (@iliyagluhovskii) 9 ноября 2017 г.

США выделят почти 5 миллиардов долларов на сдерживание России. Деньги пойдут на усиление американского военного присутствия в Европе, расширение программы учений и укрепление инфраструктуры. Кроме того, 350 миллионов будет выделено Украине. В российском сегменте Интернета на эту новость отреагировали с юмором.

«Дорогой конгресс США! Я услышал, что вы выделяете $4,6 млрд на противостояние российской угрозе. Только не давайте этих денег российским оппозиционерам, ибо они все пролюбят. Я готов перестать угрожать вам. Пишите в личку», — иронично заметил rishikesh news.

Дорогой конгресс США! Я услышал, что вы выделяете $4,6 млрд на противостояние российской угрозе. Только не давайте этих денег российским оппозиционерам, ибо они все пролюбят. Я готов перестать угрожать вам. Пишите в личку — rishikesh news (@rishikesh_news) 9 ноября 2017 г.

«Конгресс США определил затраты на противодействие России в Европе. 4,6 миллиарда долларов на 2018 год. Совестливая оппозиция готовится получать гранты», — высказался Армен Гаспарян.

Конгресс США определил затраты на противодействие России в Европе. 4,6 миллиарда долларов на 2018 год



Совестливая оппозиция готовится получать гранты — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 9 ноября 2017 г.

«Конгресс США разрешил Пентагону создать оружие против России. нам развязали руки и это хорошо», — отметил пользователь festina lente.