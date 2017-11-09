Царапины на допинг-пробах россиян привели в недоумение Путина

Москва, 9 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг прокомментировал обнаружение следов вскрытия на допинг-пробах российских спортсменов, которые выступали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.

Ранее стало известно о том, что лыжники Максим Вылегжанин, Юлия Иванова, Алексей Петухов и Евгения Шаповалова были пожизненно дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Как отметил глава государства, в Кремле не знают, кто мог вскрыть колбы. Однако все допинг-пробы были переданы после завершения Олимпийских игр в хранилище в Лозанне.