Россия получит право на ответ при выходе США из договора РСМД — Косачев

Москва, 9 ноября. Россия получит право на ответные действия, если США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом в четверг заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Если и когда американцы выйдут из этого договора, разумеется, Россия не будет связана никакими обязательствами по этому договору. У нас будет свобода действий. Право на ответные действия Россия в этом случае получает со стопроцентной уверенностью», — отметил он.

В то же время сенатор подчеркнул, что Россия должна бороться за сохранение договора, поскольку в противном случае возникнет угроза глобальной безопасности. Косачев также обратил внимание на то, что американская сторона обвинила Россию в нарушении РСДМ, чтобы оправдать собственные противозаконные действия.

Напомним, что ранее конгресс США одобрил выделение средств на разработку новой наземной ракеты средней дальности, что является прямым противоречием договору РСМД. Соглашение, заключенное между США и СССР, было подписано в декабре 1987 года и вступило в силу в 1988 году.