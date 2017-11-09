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Политика
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Политика
НАТО переносит центр военной мощи: СМИ рассказали о роли Польши в противостоянии с РФ
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    НАТО переносит центр военной мощи: СМИ рассказали о роли Польши в противостоянии с РФ

    19:53  9 Ноября 2017
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    НАТО переложила на Польшу грязную работу по шпионажу за Россией — GlobalResearch

    Москва, 9 ноября. НАТО превратила Польшу в «пешку» новой холодной войны с Россией, переложив на нее всю «грязную работу», сообщается на сайте GlobalResearch.

    По данным ресурса, Еврокомиссия пытается незаметно для всех продвинуть стратегию превращения ЕС в модель централизованной наднациональной власти, главным в которой является создание в середине следующего года единого «Казначейства ЕС», которое официально называется «Европейский валютный фонд». Целью его создания будет сбор с граждан европейских стран налогов на создание единой армии ЕС, в том числе «восточноевропейской армии», ключевой задачей которой станет перенос центра военной мощи НАТО на восточные границы Евросоюза.

    Польша сыграет в этом процессе ключевую роль, считает автор статьи. В Кракове НАТО уже создала «Центр передового опыта», на открытии которого начальникам предложили подписать «Новые меморандумы о взаимопонимании», фактически превращающие Польшу военное контрразведывательное агентство по деятельности России и Китая. Таким образом, США, Германия, Франция и Великобритания переложили с себя «грязную работу» по шпионажу за Россией. Целью стратегии НАТО является провокация России на агрессию, которая бы обеспечила НАТО алиби для расширения на Восток гегемонической власти и контроля. При этом Польша позволила превратить себя в «пешку» новой холодной войны, пишет GlobalResearch.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #россия #польша #нато
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