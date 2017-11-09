Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Сотрудница «Почты России» распылила перцовый баллончик в лицо пенсионерке в Нижнем Новгороде
Политика
Путин и Назарбаев высоко оценили астанинский процесс по Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин и Назарбаев высоко оценили астанинский процесс по Сирии

    19:00  9 Ноября 2017
    42

    Путин и Назарбаев высоко оценили астанинский процесс по Сирии

    Челябинск, 9 ноября. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев дали высокую оценку результатам межсирийских переговоров  в Астане, что позволило значительно снизить уровень насилия в Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении президентов России и Казахстана по итогам переговоров в Челябинске.

    «Стороны намерены предпринимать совместные усилия в интересах укрепления международного антитеррористического сотрудничества на прочной основе международного права при центральной роли ООН, недопущения использования проблематики противодействия терроризму и экстремизму в целях вмешательства в дела суверенных государств», — говорится в совместном заявлении двух лидеров.

    В заявлении также отмечается, что Россия и Казахстан придерживаются единой точки зрения в вопросах борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, различными формами транснациональной организованной преступности, а также незаконным оборотом оружия и наркотиков.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #сирия #назарбаев #челябинск #астана
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        17:19   9 Ноября 2017
        928
        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        16:08   9 Ноября 2017
        3099
        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        13:29   9 Ноября 2017
        456
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        6324