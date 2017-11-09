Путин и Назарбаев высоко оценили астанинский процесс по Сирии

Челябинск, 9 ноября. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев дали высокую оценку результатам межсирийских переговоров в Астане, что позволило значительно снизить уровень насилия в Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении президентов России и Казахстана по итогам переговоров в Челябинске.

«Стороны намерены предпринимать совместные усилия в интересах укрепления международного антитеррористического сотрудничества на прочной основе международного права при центральной роли ООН, недопущения использования проблематики противодействия терроризму и экстремизму в целях вмешательства в дела суверенных государств», — говорится в совместном заявлении двух лидеров.

В заявлении также отмечается, что Россия и Казахстан придерживаются единой точки зрения в вопросах борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, различными формами транснациональной организованной преступности, а также незаконным оборотом оружия и наркотиков.