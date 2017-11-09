Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Сотрудница «Почты России» распылила перцовый баллончик в лицо пенсионерке в Нижнем Новгороде
Происшествия
Более 10 человек могут оставаться под обломками разрушенного дома в Ижевске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Более 10 человек могут оставаться под обломками разрушенного дома в Ижевске

    18:53  9 Ноября 2017
    57

    Более 10 человек могут оставаться под обломками разрушенного дома в Ижевске

    Ижевск, 9 ноября. Около 10–15 человек могут оставаться под обломками разрушенного девятиэтажного жилого дома в Ижевске, заявил начальник главного управления МЧС РФ по Удмуртии Петр Фомин.

    По информации Фомина, в разрушенной части дома были прописаны 28 человек.

    «Время было конец рабочего дня, — цитирует его ТАСС. — Думаю, ориентировочно, там могло находиться не более 10–15 человек».

    По данным МЧС, эпицентр взрыва находился на втором или третьем этаже. Точную оценку ситуации даст следственный комитет, подчеркнул Фомин.

    На данный момент спасатели уже обнаружили под обломками живых людей. Предполагается, что их больше трех.

    Более 10 человек могут оставаться под обломками разрушенного дома в Ижевске

    «Туда сейчас пробиваются спасатели, проводится спасательная операция», — отметил начальник главного управления.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #обрушение #ижевск #люди #дом #завалы #обломки
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        17:19   9 Ноября 2017
        928
        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        16:08   9 Ноября 2017
        3099
        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        13:29   9 Ноября 2017
        456
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        6324