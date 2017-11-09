Более 10 человек могут оставаться под обломками разрушенного дома в Ижевске

Ижевск, 9 ноября. Около 10–15 человек могут оставаться под обломками разрушенного девятиэтажного жилого дома в Ижевске, заявил начальник главного управления МЧС РФ по Удмуртии Петр Фомин.

По информации Фомина, в разрушенной части дома были прописаны 28 человек.

«Время было конец рабочего дня, — цитирует его ТАСС. — Думаю, ориентировочно, там могло находиться не более 10–15 человек».

По данным МЧС, эпицентр взрыва находился на втором или третьем этаже. Точную оценку ситуации даст следственный комитет, подчеркнул Фомин.

На данный момент спасатели уже обнаружили под обломками живых людей. Предполагается, что их больше трех.