«Мощнейший удар по Саакашвили»: в Киеве решили запретить цирки-шапито

Киев, 9 ноября. Депутаты Киевского городского совета поддержали проект решения о запрете размещения на территории украинской столицы передвижных цирков-шапито. Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

Документ «О прекращении размещения заезжих передвижных цирков-шапито с животными на территории города Киева» поддержали 66 парламентариев. Однако решение носит рекомендательный характер.

«В мэрии убеждены, что условия содержания животных в цирках-шапито — недопустимы. Нередко животных заставляют участвовать в жестоких цирковых номерах. Более того, часто бизнес работает без разрешительных документов», — указано в заявлении.

Украинские пользователи соцсетей уже пошутили на данную тему. Они связали инициативу городского совета с акциями протеста у стен Верховной рады.

«Это в связи с той так называемой акцией протеста под ВР, где они там стоят лагерем?» — отметили комментаторы.