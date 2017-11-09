«Мощнейший удар по Саакашвили»: в Киеве решили запретить цирки-шапито
Киев, 9 ноября. Депутаты Киевского городского совета поддержали проект решения о запрете размещения на территории украинской столицы передвижных цирков-шапито. Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.
Документ «О прекращении размещения заезжих передвижных цирков-шапито с животными на территории города Киева» поддержали 66 парламентариев. Однако решение носит рекомендательный характер.
«В мэрии убеждены, что условия содержания животных в цирках-шапито — недопустимы. Нередко животных заставляют участвовать в жестоких цирковых номерах. Более того, часто бизнес работает без разрешительных документов», — указано в заявлении.
Украинские пользователи соцсетей уже пошутили на данную тему. Они связали инициативу городского совета с акциями протеста у стен Верховной рады.
«Это в связи с той так называемой акцией протеста под ВР, где они там стоят лагерем?» — отметили комментаторы.
«Мощнейший удар по Саакашвили», — иронично резюмировали в социальных сетях.