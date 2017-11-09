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Происшествия
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Украина
«Мощнейший удар по Саакашвили»: в Киеве решили запретить цирки-шапито
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    «Мощнейший удар по Саакашвили»: в Киеве решили запретить цирки-шапито

    18:54  9 Ноября 2017
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    «Мощнейший удар по Саакашвили»: в Киеве решили запретить цирки-шапито

    Киев, 9 ноября. Депутаты Киевского городского совета поддержали проект решения о запрете размещения на территории украинской столицы передвижных цирков-шапито. Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

    Документ «О прекращении размещения заезжих передвижных цирков-шапито с животными на территории города Киева» поддержали 66 парламентариев. Однако решение носит рекомендательный характер.

    «В мэрии убеждены, что условия содержания животных в цирках-шапито — недопустимы. Нередко животных заставляют участвовать в жестоких цирковых номерах. Более того, часто бизнес работает без разрешительных документов», — указано в заявлении.

    Украинские пользователи соцсетей уже пошутили на данную тему. Они связали инициативу городского совета с акциями протеста у стен Верховной рады.

    «Это в связи с той так называемой акцией протеста под ВР, где они там стоят лагерем?» — отметили комментаторы.

    «Мощнейший удар по Саакашвили»: в Киеве решили запретить цирки-шапито

    «Мощнейший удар по Саакашвили», — иронично резюмировали в социальных сетях.

    «Мощнейший удар по Саакашвили»: в Киеве решили запретить цирки-шапито

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #цирк #шапито
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