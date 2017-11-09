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Происшествия
Минздрав сообщил о трех погибших при обрушении дома в Ижевске
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    Минздрав сообщил о трех погибших при обрушении дома в Ижевске

    18:42  9 Ноября 2017
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    Минздрав сообщил о трех погибших при обрушении дома в Ижевске
    Ижевск, 9 ноября. Число жертв обрушения девяти этажей в жилом доме в Ижевске выросло до трех. Еще четыре человека пострадали, сообщила замминистра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева.

    В комментарии ТАСС она уточнила, что третьей жертвой стала женщина. 

    «Она поступила с места, где идет разбор завалов. Число пострадавших увеличилось до четырех — еще одна женщина доставлена в первую республиканскую клиническую больницу», — сказала она.

    Тела погибших доставляются в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы.

    Автор: Алексей Громов
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    #взрыв #удмуртия #ижевск #дом
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