Минздрав сообщил о трех погибших при обрушении дома в Ижевске



Ижевск, 9 ноября. Число жертв обрушения девяти этажей в жилом доме в Ижевске выросло до трех. Еще четыре человека пострадали, сообщила замминистра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева.

В комментарии ТАСС она уточнила, что третьей жертвой стала женщина.

«Она поступила с места, где идет разбор завалов. Число пострадавших увеличилось до четырех — еще одна женщина доставлена в первую республиканскую клиническую больницу», — сказала она.

Тела погибших доставляются в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы.