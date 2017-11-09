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Происшествия
Сообщение о вынужденной посадке вертолета Ми-8 в Коми оказалось ложным
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    Сообщение о вынужденной посадке вертолета Ми-8 в Коми оказалось ложным

    18:41  9 Ноября 2017
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    Сообщение о вынужденной посадке вертолета Ми-8 в Коми оказалось ложным

    Сыктывкар, 9 ноября. Сообщение об аварийной посадке вертолета Ми-8 в Коми оказалось ложным. Об этом сообщил транспортный прокурор Сосногорска Сергей Горбачев.

    По его словам, сообщение об аварийной посадке вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» оказалось ложным. В настоящее время вертолет находится в Красноярске, экипаж находится на связи, все живы и здоровы. Он также добавил, что сообщение о крушении вертолета было получено авиадиспетчером в Сыктывкаре по рации.

    «Сообщение о вынужденной аварийной посадке вертолета Ми-8 в Ухтинском районе Коми оказалось ложным. Были это действия хулиганов, пранкеров - сейчас выясняется, проводится доследственная проверка. Никаких авиапроисшествий сегодня в Коми не зафиксировано», — сказал Горбачев.

    Он также добавил, что в настоящее время линейный отдел полиции на транспорте Сосногорска проводит доследственную проверку по данному факту. Кроме того, проверку данного инцидента проводит Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

    Автор: Алексей Громов
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    #вертолет #ми-8 #коми
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