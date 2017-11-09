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Политика
Зеркально и мгновенно: в Совфеде рассказали об ответе на запрет российского ТВ в США
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    Зеркально и мгновенно: в Совфеде рассказали об ответе на запрет российского ТВ в США

    18:47  9 Ноября 2017
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    Зеркально и мгновенно: в Совфеде рассказали об ответе на запрет российского ТВ в США

    Москва, 9 ноября. Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал возможный запрет российского ТВ в Соединенных Штатах.

    Как сообщалось ранее, предложение о возможном запрете «российского государственного видеоконтента» в эфире американских телеканалов содержится в согласованном проекте об оборонном бюджете США на 2018 год. 

    Сенатор назвал его «недружественным актом по отношению к России». 

    «Как только эти решения будут воплощаться в жизнь, мы будем отвечать адресно, зеркально и мгновенно», — подчеркнул он в комментарии РИА Новости.

    При этом он отметил, что реагировать следует «по конкретным фактам», а «не на то, что говорят». 

    Ранее проект прокомментировала и главред RT Маргарита Симоньян, пошутив, что скоро в эфире американских телеканалов запретят использовать слово «Россия». 
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #россия #сша #запрет #тв #совфед рф
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