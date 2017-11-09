Зеркально и мгновенно: в Совфеде рассказали об ответе на запрет российского ТВ в США

Москва, 9 ноября. Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал возможный запрет российского ТВ в Соединенных Штатах.

Как сообщалось ранее, предложение о возможном запрете «российского государственного видеоконтента» в эфире американских телеканалов содержится в согласованном проекте об оборонном бюджете США на 2018 год.

Сенатор назвал его «недружественным актом по отношению к России».

«Как только эти решения будут воплощаться в жизнь, мы будем отвечать адресно, зеркально и мгновенно», — подчеркнул он в комментарии РИА Новости.

При этом он отметил, что реагировать следует «по конкретным фактам», а «не на то, что говорят».

Ранее проект прокомментировала и главред RT Маргарита Симоньян, пошутив, что скоро в эфире американских телеканалов запретят использовать слово «Россия».

