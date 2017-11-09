Сотрудник МЧС пострадал при разборе завалов обрушившегося дома в Ижевске

Ижевск, 9 ноября. Сотрудник МЧС получил ранение при разборе завалов обрушившегося дома в Ижевске. Об этом сообщили в Центре медицины катастроф по Удмуртии.

При каких обстоятельствах пострадал спасатель и насколько серьезны полученные им травмы — не уточняется, передает «Интерфакс».

Напомним, что в четверг на улице Удмуртская в Ижевске произошло частичное обрушение девятиэтажного дома. Согласно предварительным данным, инцидент произошел из-за взрыва бытового газа. В результате происшествия один человек погиб, как минимум трое получили ранения. Спасатели полагают, что под обломками здания все еще могут находиться люди.