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Происшествия
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Происшествия
Сотрудник МЧС пострадал при разборе завалов обрушившегося дома в Ижевске
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    Сотрудник МЧС пострадал при разборе завалов обрушившегося дома в Ижевске

    18:27  9 Ноября 2017
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    Сотрудник МЧС пострадал при разборе завалов обрушившегося дома в Ижевске

    Ижевск, 9 ноября. Сотрудник МЧС получил ранение при разборе завалов обрушившегося дома в Ижевске. Об этом сообщили в Центре медицины катастроф по Удмуртии.

    При каких обстоятельствах пострадал спасатель и насколько серьезны полученные им травмы — не уточняется, передает «Интерфакс».

    Сотрудник МЧС пострадал при разборе завалов обрушившегося дома в Ижевске

    Напомним, что в четверг на улице Удмуртская в Ижевске произошло частичное обрушение девятиэтажного дома. Согласно предварительным данным, инцидент произошел из-за взрыва бытового газа. В результате происшествия один человек погиб, как минимум трое получили ранения. Спасатели полагают, что под обломками здания все еще могут находиться люди.

    Автор: Геннадий Плющев
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