Идлиб: гражданский совет города Бинниш поднял флаг ССА

Бинниш, 10 ноября. Жители города Бинниш выступили против беззаконий боевиков «Джебхат ан-Нусры».

Местные источники в провинции Идлиб сообщили, что гражданский совет населенного пункта Бинниш решили не подчиняться боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) и пришел к договоренности с командованием оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» о защите с его стороны.

Горожане подняли в центре поселения флаг ССА, надеясь на помощь от оппозиционеров. Через несколько часов, отмечает источник, боевики «Джебхат ан-Нусры» ворвались в город и сорвали флаг «Свободной сирийской армии». По предварительным данным обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что ССА действует в провинции Идлиб с согласия турецкой стороны.

#Syria: the civil council of the town of Binnish (#Idlib) tried to raise a #FreeSyria flag in the town today after barring #HTS militants from interfering in civil affairs. The HTS militants later broke into the town to take the flag down again pic.twitter.com/xEPUOht75W — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 9, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.