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Идлиб: гражданский совет города Бинниш поднял флаг ССА
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    Идлиб: гражданский совет города Бинниш поднял флаг ССА

    10:22  10 Ноября 2017
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    Идлиб: гражданский совет города Бинниш поднял флаг ССА

    Бинниш, 10 ноября. Жители города Бинниш выступили против беззаконий боевиков «Джебхат ан-Нусры».

    Местные источники в провинции Идлиб сообщили, что гражданский совет населенного пункта Бинниш решили не подчиняться боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) и пришел к договоренности с командованием оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» о защите с его стороны.

    Горожане подняли в центре поселения флаг ССА, надеясь на помощь от оппозиционеров. Через несколько часов, отмечает источник, боевики «Джебхат ан-Нусры» ворвались в город и сорвали флаг «Свободной сирийской армии». По предварительным данным обошлось без жертв.

    Ранее сообщалось, что ССА действует в провинции Идлиб с согласия турецкой стороны.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #идлиб #сса #джебхат ан-нусра
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