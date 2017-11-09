Бывшая помощница экс-генпрокурора Украины купила особняк Кардашьян

Лос-Анджелес, 9 ноября. Экс-помощница бывшего генпрокурора Украины Святослава Пискуна Марина Эктон приобрела особняк звезды Ким Кардашьян и ее супруга Канье Уэста за 17,8 миллиона долларов.

Отмечается, что площадь дома составляет четыре тысячи квадратных метров. Кардашьян и Уэст продали особняк за стоимость, которая в два раза превышает первоначальную цену дома.

Новым хозяином стала украинская предпринимательница Эктон. На родине ее помнят как экс-помощницу бывшего генерального прокурора Украины. Эктон является женой Брайана Эктона, который в 2007 году основал мессенджер WhatsApp совместно с Яном Кумом.

Украинка переехала в США после замужества. Как передает TMZ, она намерена стать певицей.

В конце октября двое грабителей попытались проникнуть в дом светской львицы Ким Кардашьян и ее супруга — рэпера Канье Уэста в Лос-Анджелесе.