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Бывшая помощница экс-генпрокурора Украины купила особняк Кардашьян
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    Бывшая помощница экс-генпрокурора Украины купила особняк Кардашьян

    18:37  9 Ноября 2017
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    Бывшая помощница экс-генпрокурора Украины купила особняк Кардашьян

    Лос-Анджелес, 9 ноября. Экс-помощница бывшего генпрокурора Украины Святослава Пискуна Марина Эктон приобрела особняк звезды Ким Кардашьян и ее супруга Канье Уэста за 17,8 миллиона долларов.

    Отмечается, что площадь дома составляет четыре тысячи квадратных метров. Кардашьян и Уэст продали особняк за стоимость, которая в два раза превышает первоначальную цену дома.

    Новым хозяином стала украинская предпринимательница Эктон. На родине ее помнят как экс-помощницу бывшего генерального прокурора Украины. Эктон является женой Брайана Эктона, который в 2007 году основал мессенджер WhatsApp совместно с Яном Кумом.

    Украинка переехала в США после замужества. Как передает TMZ, она намерена стать певицей.

    Бывшая помощница экс-генпрокурора Украины купила особняк Кардашьян

    В конце октября двое грабителей попытались проникнуть в дом светской львицы Ким Кардашьян и ее супруга — рэпера Канье Уэста в Лос-Анджелесе.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сша #кардашьян #особняк #дом #уэст #генпрокурор #украинка
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