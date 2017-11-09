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Украина
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Политика
Роскомнадзор предложил ввести внесудебную блокировку сайтов иностранных НКО
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    Роскомнадзор предложил ввести внесудебную блокировку сайтов иностранных НКО

    21:07  9 Ноября 2017
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    Роскомнадзор предложил ввести внесудебную блокировку сайтов иностранных НКО

    Москва, 9 ноября. Роскомнадзор предложил ввести внесудебную блокировку ресурсов иностранных НКО, которые признаны нежелательными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В ведомстве отметили, что данное решение может стать ответом на притеснения российских СМИ за рубежом.

    «Если давление на российские СМИ в США будет нарастать, нам есть чем ответить. В частности, по поручению Совета Федерации Роскомнадзор подготовил предложения, которые могли бы быть реализованы в случае притеснения российских СМИ за рубежом»,  — сказал представитель Роскомнадзора.

    В частности, Роскомнадзор предлагает ввести внесудебную блокировку ресурсов иностранных НКО по требованию Генпрокуратуры РФ. Кроме того, ведомство предлагает установить особый порядок приостановки и прекращения деятельности СМИ и вещателей, осуществляющих свою деятельность в интересах иностранных лиц, а также особый порядок выдачи разрешений на распространение зарубежных печатных периодических изданий.

    Ранее стало известно, что Сенат США в проекте оборонного бюджета на 2018 год предлагает запретить американским дистрибьюторам включать в свои сети российский видеоконтент. Проект предложен на фоне давления на российские СМИ в США.


     

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сми #роскомнадзор #нко #блокировка сайтов
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