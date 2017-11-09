Роскомнадзор предложил ввести внесудебную блокировку сайтов иностранных НКО

Москва, 9 ноября. Роскомнадзор предложил ввести внесудебную блокировку ресурсов иностранных НКО, которые признаны нежелательными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве отметили, что данное решение может стать ответом на притеснения российских СМИ за рубежом.

«Если давление на российские СМИ в США будет нарастать, нам есть чем ответить. В частности, по поручению Совета Федерации Роскомнадзор подготовил предложения, которые могли бы быть реализованы в случае притеснения российских СМИ за рубежом», — сказал представитель Роскомнадзора.

В частности, Роскомнадзор предлагает ввести внесудебную блокировку ресурсов иностранных НКО по требованию Генпрокуратуры РФ. Кроме того, ведомство предлагает установить особый порядок приостановки и прекращения деятельности СМИ и вещателей, осуществляющих свою деятельность в интересах иностранных лиц, а также особый порядок выдачи разрешений на распространение зарубежных печатных периодических изданий.

Ранее стало известно, что Сенат США в проекте оборонного бюджета на 2018 год предлагает запретить американским дистрибьюторам включать в свои сети российский видеоконтент. Проект предложен на фоне давления на российские СМИ в США.



