Шарий разоблачил фейк украинских СМИ о «выброшенном из окна за флаг Украины» крымчанине

Симферополь, 9 ноября. Блогер Анатолий Шарий и крымский активист активист Александр Талипов разоблачили фейк украинских СМИ о «патриоте Украины», которого якобы выбросили из окна за вывешенный флаг Украины. По словам сына Дмитрия Каниковского, у погибшего были проблемы с сосудами головного мозга и он часто терялся на местности.

Ряд украинских СМИ растиражировали историю о якобы «выброшенном с балкона за украинский флаг» жителе Севастополя Сергее Каниковском. Известно, что мужчине было 75 лет и у него было слабое здоровье. Однако на Украине ответственность за гибель человека возложили на «спецслужбы России». Источником информации об инциденте для украинских СМИ стала запись в Facebook активиста Романа Коваля, который якобы узнал о случившемся от «товарища из Севастополя».

«Мне позвонил товарищ и сказал, что его мама в очереди пообщалась с братом сестры убитого два года назад», — иронизирует блогер Шарий, подчеркивая, что на Украине не стали утруждать себя проверкой фактов.

Чтобы понять, как было на самом деле, Шарий связался с крымским активистом Александром Талиповым. Крымчанин разыскал сына Сергея Каниковского Дмитрия. По словам родственника погибшего, он впервые слышит о «вывешивании украинского флага» его отцом.

«Он (Сергей Каниковский) сам вышел из окна. У него были проблемы с сосудами головного мозга, и из-за этого он иногда терялся на местности. Как он туда вышел, один господь знает. Ему было 75 лет», — рассказал Дмитрий Каниковский.

Сын предположил, что источником фейка могла стать крымчанка, член украинской ячейки «Просвита», с которой Каниковский поддерживал контакты. Талипов заметил, что в доме погибшего проживает много патриотов Украины, но «они не стремятся выпадать из окон во славу Незалежной».