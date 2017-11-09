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Украина
Шарий разоблачил фейк украинских СМИ о «выброшенном из окна за флаг Украины» крымчанине
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    Шарий разоблачил фейк украинских СМИ о «выброшенном из окна за флаг Украины» крымчанине

    18:47  9 Ноября 2017
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    Шарий разоблачил фейк украинских СМИ о "выброшенном из окна за флаг Украины" крымчанине

    Симферополь, 9 ноября. Блогер Анатолий Шарий и крымский активист активист Александр Талипов разоблачили фейк украинских СМИ о  «патриоте Украины», которого якобы выбросили из окна за вывешенный флаг Украины. По словам сына Дмитрия Каниковского, у погибшего были проблемы с сосудами головного мозга и он часто терялся на местности. 

    Ряд украинских СМИ растиражировали историю о якобы «выброшенном с балкона за украинский флаг» жителе Севастополя Сергее Каниковском. Известно, что мужчине было 75 лет и у него было слабое здоровье. Однако на Украине ответственность за гибель человека возложили на «спецслужбы России». Источником информации об инциденте для украинских СМИ стала запись в Facebook активиста Романа Коваля, который якобы узнал о случившемся от «товарища из Севастополя». 

    «Мне позвонил товарищ и сказал, что его мама в очереди пообщалась с братом сестры убитого два года назад», — иронизирует блогер Шарий, подчеркивая, что на Украине не стали утруждать себя проверкой фактов.

    Шарий разоблачил фейк украинских СМИ о "выброшенном из окна за флаг Украины" крымчанине

    Чтобы понять, как было на самом деле, Шарий связался с крымским активистом Александром Талиповым. Крымчанин разыскал сына Сергея Каниковского Дмитрия. По словам родственника погибшего, он впервые слышит о «вывешивании украинского флага» его отцом. 

    «Он (Сергей Каниковский) сам вышел из окна. У него были проблемы с сосудами головного мозга, и из-за этого он иногда терялся на местности. Как он туда вышел, один господь знает. Ему было 75 лет», — рассказал Дмитрий Каниковский.

    Сын предположил, что источником фейка могла стать крымчанка, член украинской ячейки «Просвита», с которой Каниковский поддерживал контакты. Талипов заметил, что в доме погибшего проживает много патриотов Украины, но «они не стремятся выпадать из окон во славу Незалежной». 

     

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #украина #крым #сми #флаг
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