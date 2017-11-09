Сирия: корреспондент ФАН пообщался с мирными жителями, пострадавшими от обстрела боевиков в городе Салхаб

Вооруженные группировки, входящие в террористический альянс «Джебхат ан-Нусры» (запрещено в РФ) «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжают обстреливать ракетами «Град» и «Гвоздика» районы, где проживают мирные жители, в западной части провинции Хама, с целью запугать гражданских и заставить их покинуть свои дома.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил мирных жителей, пострадавших от обстрела боевиков в городе Салхаб. Ракета попала по дому одного из жителей и нанесла ранение, а также серьезный материальный ущерб. Кроме этого, попадание ракеты в его дом сильно напугало детей.

Напомним, на севере провинции действуют несколько террористических группировок, самая известная из которых — «Джейш аль-Изза» («Армия Славы»), аффилированная с «Джебхат ан-Нусрой»1 (запрещено в РФ). Она атакует позиции САА и мирных жителей в городах, селах и деревнях на западе провинции. Например, в таких населенных пунктах как: Салхаб, Мхарде, Скальбия и Асиля.

Сейчас в провинции Хама довольно сложная оперативная ситуация. На севере одновременно идут боестолкновения между сразу тремя противоборствующими сторонами: «Хайят Тахрир аш-Шам», сирийской правительственной армией и «Исламским государством»1 (запрещено в РФ).

Возобновление наступления на позиции правительственных войск в районе Аль-Латамины боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» началось в августе после занятия административного центра и ряда населенных пунктов в провинции Идлиб. Тогда боевики начали проводить атаки сирийских войск в направлении к востоку от Аль-Латаминского кармана.

В октябре в район населенного пункта Рахаджан, на северо-востоке Хамы, просочился отряд боевиков «Исламского Государства» (запрещено в РФ). Кроме этого, в конце того же месяца появилась информация о том, что к «Хайят Тахрир аш-Шам» примкнули «Центральная Дивизия» ССА, «Файляк аш-Шам», и «Джейш аль-Изза».

«Джейш аль-Изза» ранее действовала в составе альянса группировок так называемой «умеренной» оппозиции «Сирийская свободная армия», однако в начале ноября военные источники в Сирии сообщили, что группировка вошла в состав террористической коалиции «Джебхат ан-Нусры» (запрещено в РФ).

Стоит отметить, что «Джейш аль-Изза» — также одна из группировок, которой Пентагон поставлял противотанковые ракетные комплексы TOW американского производства.

Жители рассказали репортеру Федерального агентства новостей (ФАН), что боевики обстреляли жилые кварталы в Скальбии и близлежащих землях ракетами, в отчаянной попытке подорвать стойкость людей и их поддержку САА, которая ведет войну с террором. Обстрелы все еще продолжаются, мирные жители в страхе и панике.

Мирный житель Хасан Али из города Салхаб рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о том, как ракета боевиков, сражающихся на стороне радикальных исламистов попала в его дом:

«В понедельник в районе двух часов дня я стоял на улице у входной двери, когда начался ракетный обстрел, одна ракета попала прямо в дом, что привело к падению одного из блоков прямо мне на ногу. Еще один блок, который упал, поранил мимо проходящего ребенка. Ну и появилась дыра в потолке, что является материальным ущербом».

На вопрос корреспондента ФАН о том, кто запустил эту ракету, Хасан Али ответил, что ракеты прилетели со стороны Аль-Латамины, их запустила вооруженная группировка боевиков на востоке:

«Нам говорили, что это боевики «Джейш аль-Изза».

Удалось пообщаться корреспонденту Федерального агентства новостей и с мальчиком по имени Хасан Мухаммад Ахмад Ассаиб, учащимся первого класса, который тоже пострадал от ракетного обстрела боевиков:

«Я просто шел из магазина домой, когда начали падать снаряды. Один упал рядом со мной, я зашел в дверь дома, который был рядом со мной. После обнаружил, что у меня течет кровь по всей голове. Я встал сам, и потом меня повезли в больницу».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)