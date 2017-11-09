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Политика
Вам будет стыдно: Симоньян в прямом эфире возмутилась атакой властей США на RT
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    Вам будет стыдно: Симоньян в прямом эфире возмутилась атакой властей США на RT

    18:34  9 Ноября 2017
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    Вам будет стыдно: Симоньян в прямом эфире возмутилась атакой властей США на RT

    Вечерний эфир программы «Время покажет» начался со страшных кадров обрушения жилого дома в Ижевске. После этого участники перешли к обсуждению требования минюста США к телекомпании RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника, 13 ноября.

    «Если компания не подчинится, ее счета, руководитель и сотрудники могут быть арестованы», — пояснил ведущий программы Анатолий Кузичев.

    Объяснить, что журналисты RT America собираются делать дальше, постаралась главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она выступила в эфире Первого канала по видеосвязи из квартиры одного из сотрудников американской редакции RT.

    «Вы так прекрасно выглядите, даже не скажешь, что над вами нависла угроза ареста, — попытался разрядить обстановку шуткой Кузичев. — Скажите, вы действительно намерены до понедельника зарегистрироваться в качестве иностранного агента?»

    «Да, нам придется зарегистрироваться, — ответила Симоньян. — Выбор у нас небольшой, иначе моих людей могут посадить в тюрьму».

    По словам Симоньян, требование регистрации в США в качестве иноагента окажет на работу телекомпании огромное и исключительно негативное влияние.

    Требование регистрации в США в качестве иноагента окажет на работу телекомпании огромное и исключительно негативное влияние

    «Это повлияет на нас колоссально, уже сейчас идет серьезный отток сотрудников, — отметила главред RT. — Люди говорят: мы все понимаем, но нам просто страшно. Ведь в качестве иностранных агентов нам придется публиковать все данные, вплоть до личных телефонов сотрудников. Название «иностранный агент» — это клеймо, это «звание» предусматривает колоссальный список санкций».

    «Клеймо в фигуральном или в буквальном смысле? — уточнил Кузичев. — Плашка должна быть?»

    «Именно так. Плашка «иностранный агент» должна будет сопровождать весь наш контент», — ответила Симоньян.

    При этом, по словам главреда RT, американские СМИ работают в России без каких-либо ограничений, в том числе нередко игнорируя требования Роскомнадзора.

    «CNN нужно выкинуть из России», — предложил через Twitter один из телезрителей.

    «Мы ждем, что меры будут зеркальными, — высказала похожее мнение Симоньян. — И американские СМИ, так же, как и мы, в таких условиях работать просто не смогут. Надеемся, что в минюсте США придут в себя, хотя шанс на это невелик».

    «Нужно ли вам вообще продолжать работу в США в условиях такого беспрецедентного давления» — спросил ведущий.

    «Я считаю, что нужно, потому у нас есть своя аудитория, свои зрители. Есть люди, которые остаются с нами до конца. Но сейчас Америка сошла с ума, я надеюсь временно», — отметила Симоньян.

    По словам главреда RT, американские СМИ работают в России без каких-либо ограничений

    По словам главного реактора RT, сегодня в США вообще непонятно, что происходит — бурлят одновременно два скандала — о якобы «вмешательстве» России в американские выборы и сексуальный скандал, связанный с разоблачениями в Голливуде. При этом, по мнению Симоньян, вся эта истерика и охота на ведьм президенту США Дональду Трампу не нужны.

    «Если представить, что вас слышит вся Америка, слышит президент Трамп, что бы вы сейчас им сказали?» — спросил у Симоньян ведущий.

    «Я бы сказала: ребята, у вас прекрасная, двухсот с лишним-летняя история, я до сих пор помню наизусть некоторые параграфы вашей декларации независимости. Вы когда-то учили мир свободе, и мир вам верил. И когда вы обернетесь через много лет на то, что происходит сейчас, вам, наверно, будет стыдно», — обратилась к американцам Маргарита Симоньян.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #rt #симоньян #время покажет
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