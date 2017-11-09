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Происшествия
«Хлопок был очень мощный»: очевидец рассказал об обрушении дома в Ижевске
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    «Хлопок был очень мощный»: очевидец рассказал об обрушении дома в Ижевске

    18:14  9 Ноября 2017
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    «Хлопок был очень мощный»: очевидец рассказал об обрушении дома в Ижевске

    Ижевск, 9 ноября. Стали известны подробности обрушения жилого дома в Ижевске. Как пояснил очевидец происшествия Алексей Чулков, обрушение дома последовало после мощного хлопка.

    «Хлопок был очень мощный. Думаю, в соседних зданиях стекла повыбивало и трясло основательно. На углу этого дома поднимался дым оранжево-серого цвета. Туда уже устремились люди, к месту взрыва, пытались своими силами, пока не приехала Служба спасения, разобрать завалы», — сказал Чулков в комментарии RT.

    Он также добавил, что находился на месте происшествия после обрушения дома, однако не слышал крики о помощи из-под завалов.

    Ранее стало известно, что в Ижевске обрушилась часть дома с первого по девятый этажи. По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. 

    Автор: Алексей Громов
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    #обрушение #ижевск #дом
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