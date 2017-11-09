Обрушившийся дом в Ижевске обследуют комплексом «Струна» — глава МЧС

Москва, 9 ноября. Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что спасатели обследуют частично обрушившийся дом в Ижевске специальным комплексом «Струна».

Глава спасательного ведомства Владимир Пучков прокомментировал инцидент в Ижевске. По его словам, экстренные службы обследуют зону обрушения специальным комплексом «Струна». По результатам проверочных мероприятий будет сделано заключение об устойчивости всех конструкций.

«Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России, отправляйте в Ижевск мобильный комплекс «Струна», чтобы завтра подготовить данные по устойчивости всех конструкции, а также выработать предложения о дальнейшей судьбе дома», — сказал Пучков на селекторном совещании.

Напомним, что инцидент произошел сегодня. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Под завалами могут находиться шесть человек, погибли двое, возбуждено уголовное дело. Ранее в региональном Минздраве сообщили о состоянии пострадавших.