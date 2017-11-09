Главные новости 9 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей четверга, 9 ноября.

Телеведущая Ксения Собчак, ранее рассказавшая о желании баллотироваться на выборах президента в 2018 году, заявила, что поддерживает антироссийские санкции США. «Заявления для западных спонсоров»: россияне отреагировали на поддержку Собчак санкций против РФ.

Объявившая о намерении баллотироваться на выборах президента в 2018 году телеведущая Ксения Собчак заявила, что поддерживает антироссийские санкции со стороны Соединенных Штатов Америки, но считает, что граждане не должны от этого страдать. Соловьев иронично отреагировал на слова Собчак о вине Москвы в антироссийских санкциях.

Интернет-пользователи активно обсуждают информацию о том, что Украина может разорвать дипотношения с Россией. «Скатертью дорога»: россияне обсуждают возможный разрыв дипотношений Украины с Россией.

Руководство США выделит 4,6 миллиарда долларов на «противодействие» России в Европе. «Развод по-американски»: россияне отреагировали на $4,6 млрд, выделенных на «противодействие» РФ.

Сирия, 9 ноября. США ведет переговоры с ИГ1 в Абу-Кемале; Израиль готовит боевиков на юго-западе Сирии; САА заняла населенный пункт в Хаме. Сирия новости 9 ноября 07.00: США ведет переговоры с ИГ в Абу-Кемале; Израиль готовит боевиков на юго-западе Сирии.

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме пройдет в пятницу 10 ноября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа.

В Вооруженных силах Латвии заявили, что обнаружили российские военные корабли и субмарину в эксклюзивной экономической зоне. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter. Латвия переполошилась из-за приближения российских кораблей и подлодки.

Сирийские войска взяли под полный контроль город Абу-Кемаль. В Раду внесена поправка с предложением разорвать отношения с Россией. В США намерены потратить $4,6 млрд на противодействие России в Европе в 2018 году. Видеодайджест новостей, утро 9 ноября 2017 года.

Сирия, 9 ноября. САА при поддержке ВКС РФ начала освобождение Абу Кемаля, три боевика «Тахрир аш-Шам» уничтожено на северо-востоке Хамы, трасса Итрия – Ханассер зачищена от «Ан-Нусры». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия итоги за сутки на 9 ноября 06.00: ВКС РФ обеспечили начало зачистки Абу Кемаля, три боевика «Ан-Нусры» уничтожено в Хаме.

Репортер украинского агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк заявил, что в политическом смысле для украинцев не существует хороших россиян. Цимбалюк: Для Украины нет хороших россиян.

1 Организация запрещена на территории РФ.