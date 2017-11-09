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Экономика
Продажи новых автомобилей в России увеличились в октябре на 17%‍
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    Продажи новых автомобилей в России увеличились в октябре на 17%‍

    18:15  9 Ноября 2017
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    Продажи новых автомобилей в России увеличились в октябре на 17%‍

    Москва, 9 ноября. Рынок новых легковых и легковых коммерческих авто в России показал рост. Так, в октябре продажи увеличились на 17,3%.О положительной динамике сообщили эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

    Так, по данным ассоциации, в минувшем месяце количество проданных лекговых машин, включая LCV (легкие авто коммерческой направленности, — прим. ФАН) составили 148,597 тыс. автомобилей. При этом аналитики отметили, что динамика сохраняется восемь месяцев подряд.

    Кроме того, сообщают в АЕБ, продажи легковых авто с января по октябрь 2017 года увеличились на 11,3%. За этот период в стране было куплено 1,278 млн машин, пишет «Свободная пресса».

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #россия #авто #продажи
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