Продажи новых автомобилей в России увеличились в октябре на 17%‍

Москва, 9 ноября. Рынок новых легковых и легковых коммерческих авто в России показал рост. Так, в октябре продажи увеличились на 17,3%.О положительной динамике сообщили эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Так, по данным ассоциации, в минувшем месяце количество проданных лекговых машин, включая LCV (легкие авто коммерческой направленности, — прим. ФАН) составили 148,597 тыс. автомобилей. При этом аналитики отметили, что динамика сохраняется восемь месяцев подряд.

Кроме того, сообщают в АЕБ, продажи легковых авто с января по октябрь 2017 года увеличились на 11,3%. За этот период в стране было куплено 1,278 млн машин, пишет «Свободная пресса».