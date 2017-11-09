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Происшествия
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Происшествия
Дети из развивающего центра не пострадали при обрушении дома в Ижевске
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    Дети из развивающего центра не пострадали при обрушении дома в Ижевске

    17:55  9 Ноября 2017
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    Дети из развивающего центра не пострадали при обрушении дома в Ижевске

    Ижевск, 9 ноября. Дети из развивающего центра «Эрудит», который располагался в обрушившейся многоэтажке в Ижевске, не пострадали в результате ЧС. Об этом в четверг заявила представитель образовательного учреждения.

    «Не пострадали. Школа не пострадала и детишки тоже», — отметила она.

    По словам сотрудницы центра, во время обрушения в центре проходили занятия, однако детей на них было мало. Сразу же после инцидента всех учеников эвакуировали, передает РИА Новости.

    Напомним, что в четверг в Ижевске частично обрушилась девятиэтажка, расположенная на Удмуртской улице. Согласно предварительным данным, в результате трагедии погиб один человек, двое пострадали, однако спасатели не исключают, что под завалами могут оставаться люди.  

    Автор: Геннадий Плющев
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    #дети #обрушение #ижевск #дом
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