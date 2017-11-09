Дети из развивающего центра не пострадали при обрушении дома в Ижевске

Ижевск, 9 ноября. Дети из развивающего центра «Эрудит», который располагался в обрушившейся многоэтажке в Ижевске, не пострадали в результате ЧС. Об этом в четверг заявила представитель образовательного учреждения.

«Не пострадали. Школа не пострадала и детишки тоже», — отметила она.

По словам сотрудницы центра, во время обрушения в центре проходили занятия, однако детей на них было мало. Сразу же после инцидента всех учеников эвакуировали, передает РИА Новости.

Напомним, что в четверг в Ижевске частично обрушилась девятиэтажка, расположенная на Удмуртской улице. Согласно предварительным данным, в результате трагедии погиб один человек, двое пострадали, однако спасатели не исключают, что под завалами могут оставаться люди.