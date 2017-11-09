Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Решение СБ ООН доверить России и Украине подсчет голосов вызвал смех в зале
Весь мир
Сирия новости 9 ноября 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, в Идлибе произошел взрыв на КПП «Тахрир аш-Шам»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 9 ноября 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, в Идлибе произошел взрыв на КПП «Тахрир аш-Шам»

    19:30  9 Ноября 2017
    1808

    Сирия новости 9 ноября 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, в Идлибе произошел взрыв на КПП «Тахрир аш-Шам»

    Сирия, 9 ноября. САА при поддержке ВКС РФ противостоят «Ан-Нусре» в Хаме, в Идлибе на КПП «Тахрир аш-Шам» произошел взрыв, четыре террориста ИГ1 уничтожено при попытке проникнуть в Ирак из Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, противостоят ИГ в Абу Кемале, при поддержке ВКС РФ отбивают атаки «Ан-Нусры» в Хаме.

    «Исламское государство»: контратакует позиции САА в Абу Кемале.

    «Тахрир аш-Шам»: несет потери в Идлибе, атакует САА на северо-востоке Хамы.

    Сирия новости 9 ноября 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, в Идлибе произошел взрыв на КПП «Тахрир аш-Шам»

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 9 ноября 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, в Идлибе произошел взрыв на КПП «Тахрир аш-Шам»

    Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков радикальной оппозиции в Восточной Гуте Дамаска. Ghouta Media Center пишет в своем Twitter (@Ghouta_GMC), что артиллерия армии САР наносит удары по зонам дислокации радикалов в окрестностях поселения Аль-Нашабия. В это же время один из местных источников в Twitter (@JobarRev) сообщает, что САА обстреливает позиции боевиков в районах Джобар и Айн Тарма. Военный Twitter-канал (@AEJKhalil) передает, что правительственные войска также наносят удары по опорным пунктам радикальных формирований недалеко от города Хазза.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 9 ноября 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, в Идлибе произошел взрыв на КПП «Тахрир аш-Шам»

    На сирийско-иракской границе продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства»1. Ранее сообщалось, что правительственные войска при поддержке союзников установили огневой контроль над Абу Кемалем. Сейчас в городе наблюдаются уличные бои. Радикальные исламисты контратакуют позиции САА. Подконтрольные ИГИЛ1 Twitter-канал (@FwleFawe) пишет, что расположения армии САР в районе населенного пункта Аль-Хари в восточном пригороде Абу Кемаля подверглись нападению террориста-смертника ИГ.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 9 ноября 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, в Идлибе произошел взрыв на КПП «Тахрир аш-Шам»

    На одном из контрольно-пропускных пунктов коалиции «Тахрир аш-Шам» прогремел взрыв. Местные источники сообщают, что на позициях радикальных исламистов было активировано самодельное взрывное устройство. Данных о потерях сторонников «Джебхат ан-Нусры»1 пока нет. Ранее автомобиль, принадлежавший «Тахрир аш-Шам», подорвался на придорожной мине на шоссе между населенными пунктами Тахарин и Арманаз. В результате инцидента был уничтожен один из боевиков радикальной коалиции, еще несколько исламистов получили ранения. Главари «Ан-Нусры» обвиняют в организации взрыва боевиков «Ахрар аш-Шам».

    Провинция Хама

    Сирия новости 9 ноября 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, в Идлибе произошел взрыв на КПП «Тахрир аш-Шам»

    На северо-востоке провинции Хама продолжаются боестолкновения между правительственными войсками, продвигающимися в регионе при поддержке ВКС РФ, и радикалами «Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российской авиации выбила исламистов из нескольких населенных пунктов провинции. Боевики предпринимают попытки контратаковать сирийскую армию, однако благодаря эффективной работе ВКС РФ, солдаты армии Башара Асада отбивают нападения сторонников «Ан-Нусры». Оппозиционный Telegram-канал (@SRNN2011) пишет, что в ходе очередной контратаки боевикам удалось вывести из строя БМП сирийской армии. Официально данная информация не подтверждена.

    Ирак

    Сирия новости 9 ноября 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, в Идлибе произошел взрыв на КПП «Тахрир аш-Шам»

    Солдаты иракской армии выявили и уничтожили четырех террористов «Исламского государства», пытавшихся проникнуть в Ирак с территории Сирии. Об этом сообщает местный журналист в своем микроблоге в Twitter (@albahrani_7).   

    Ранее сообщалось, что два террориста-смертника были ликвидированы полицией Ирака в Багдаде. Радикалы собирались активировать на себе взрывные устройства в районе Ар-Радвания во время церемонии поклонения останкам Имама Хусейна. Одному из смертников удалось совершить самоподрыв, однако благодаря своевременной эвакуации никто не пострадал.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #исламское государство #ирак #саа #дейр-эз-зор #багдад #идлиб #тахрир аш-шам
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия: корреспондент ФАН пообщался с мирными жителями, пострадавшими от обстрела боевиков в городе Салхаб
    Сирия новости 9 ноября 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, в Идлибе произошел взрыв на КПП «Тахрир аш-Шам»
    Сирия новости 9 ноября 16.30: 120 боевиков сложили оружие в Хомсе, «Тахрир аш-Шам» казнила четверых террористов ИГ в Идлибе
    Сирия новости 9 ноября 12.30: Абу Кемаль под огневым контролем САА, «Тахрир аш-Шам» ведет бои с «Нур ад-Дин аз-Зенки» в Алеппо
    Показать еще
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

        В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

        20:31   9 Ноября 2017
        32
        «Кто царапал и кусал — не знаем»: Путин ответил на претензии к допинг-пробам россиян

        «Кто царапал и кусал — не знаем»: Путин ответил на претензии к допинг-пробам россиян

        18:00   9 Ноября 2017
        8500
        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        17:19   9 Ноября 2017
        1788
        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        16:08   9 Ноября 2017
        3904