Сирия новости 9 ноября 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, в Идлибе произошел взрыв на КПП «Тахрир аш-Шам»

Сирия, 9 ноября. САА при поддержке ВКС РФ противостоят «Ан-Нусре» в Хаме, в Идлибе на КПП «Тахрир аш-Шам» произошел взрыв, четыре террориста ИГ1 уничтожено при попытке проникнуть в Ирак из Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, противостоят ИГ в Абу Кемале, при поддержке ВКС РФ отбивают атаки «Ан-Нусры» в Хаме.

«Исламское государство»: контратакует позиции САА в Абу Кемале.

«Тахрир аш-Шам»: несет потери в Идлибе, атакует САА на северо-востоке Хамы.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков радикальной оппозиции в Восточной Гуте Дамаска. Ghouta Media Center пишет в своем Twitter (@Ghouta_GMC), что артиллерия армии САР наносит удары по зонам дислокации радикалов в окрестностях поселения Аль-Нашабия. В это же время один из местных источников в Twitter (@JobarRev) сообщает, что САА обстреливает позиции боевиков в районах Джобар и Айн Тарма. Военный Twitter-канал (@AEJKhalil) передает, что правительственные войска также наносят удары по опорным пунктам радикальных формирований недалеко от города Хазза.

Провинция Дейр-эз-Зор

На сирийско-иракской границе продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства»1. Ранее сообщалось, что правительственные войска при поддержке союзников установили огневой контроль над Абу Кемалем. Сейчас в городе наблюдаются уличные бои. Радикальные исламисты контратакуют позиции САА. Подконтрольные ИГИЛ1 Twitter-канал (@FwleFawe) пишет, что расположения армии САР в районе населенного пункта Аль-Хари в восточном пригороде Абу Кемаля подверглись нападению террориста-смертника ИГ.

Провинция Идлиб

На одном из контрольно-пропускных пунктов коалиции «Тахрир аш-Шам» прогремел взрыв. Местные источники сообщают, что на позициях радикальных исламистов было активировано самодельное взрывное устройство. Данных о потерях сторонников «Джебхат ан-Нусры»1 пока нет. Ранее автомобиль, принадлежавший «Тахрир аш-Шам», подорвался на придорожной мине на шоссе между населенными пунктами Тахарин и Арманаз. В результате инцидента был уничтожен один из боевиков радикальной коалиции, еще несколько исламистов получили ранения. Главари «Ан-Нусры» обвиняют в организации взрыва боевиков «Ахрар аш-Шам».

Провинция Хама

На северо-востоке провинции Хама продолжаются боестолкновения между правительственными войсками, продвигающимися в регионе при поддержке ВКС РФ, и радикалами «Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российской авиации выбила исламистов из нескольких населенных пунктов провинции. Боевики предпринимают попытки контратаковать сирийскую армию, однако благодаря эффективной работе ВКС РФ, солдаты армии Башара Асада отбивают нападения сторонников «Ан-Нусры». Оппозиционный Telegram-канал (@SRNN2011) пишет, что в ходе очередной контратаки боевикам удалось вывести из строя БМП сирийской армии. Официально данная информация не подтверждена.

Ирак

Солдаты иракской армии выявили и уничтожили четырех террористов «Исламского государства», пытавшихся проникнуть в Ирак с территории Сирии. Об этом сообщает местный журналист в своем микроблоге в Twitter (@albahrani_7).

Ранее сообщалось, что два террориста-смертника были ликвидированы полицией Ирака в Багдаде. Радикалы собирались активировать на себе взрывные устройства в районе Ар-Радвания во время церемонии поклонения останкам Имама Хусейна. Одному из смертников удалось совершить самоподрыв, однако благодаря своевременной эвакуации никто не пострадал.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)