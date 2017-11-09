Взрыв в доме в Ижевске произошел на уровне второго-третьего этажа

Ижевск, 9 ноября. Взрыв в жилом доме в Ижевске произошел на уровне второго-третьего этажа, сообщил источник ФАН в экстренных службах города.

В эти минуты на месте продолжают работать спасатели, медики, полиция, следователи и прокуратура. Работы по разбору завалов продолжаются. Все жильцы дома были эвакуированы. Их размещают в школе и гимназии. Сейчас организуют горячее питание, добавил источник.

Ранее стало известно, что число жертв обрушения девяти этажей подъезда выросло до двух человек, еще трое получили ранения.