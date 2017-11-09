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Происшествия
Взрыв в доме в Ижевске произошел на уровне второго-третьего этажа
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    Взрыв в доме в Ижевске произошел на уровне второго-третьего этажа

    17:52  9 Ноября 2017
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    Взрыв в доме в Ижевске произошел на уровне второго-третьего этажа

    Ижевск, 9 ноября. Взрыв в жилом доме в Ижевске произошел на уровне второго-третьего этажа, сообщил источник ФАН в экстренных службах города. 

    В эти минуты на месте продолжают работать спасатели, медики, полиция, следователи и прокуратура. Работы по разбору завалов продолжаются. Все жильцы дома были эвакуированы. Их размещают в школе и гимназии. Сейчас организуют горячее питание, добавил источник.

    Ранее стало известно, что число жертв обрушения девяти этажей подъезда выросло до двух человек, еще трое получили ранения.

    Автор: Алексей Громов
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    #обрушение #ижевск #дом
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