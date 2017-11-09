Москва, 9 ноября. Эксперты считают, что освобождение сирийскими войсками Абу-Кемаля окончательно расставило приоритеты в новом мировом порядке.

Пресс-служба Вооруженных сил Сирии официально подтвердило освобождение города Абу-Кемаль от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Командование САА считает, что эта победа ознаменовала окончательный провал проекта ИГИЛ1 в данном регионе. Игиловцы оказались перед перспективой полного уничтожения в Сирии.

Эксперты-политологи уверены, что это достижение, совершенное при поддержки российских военнослужащих, доказывает, что Россия выиграла войну в Сирии не только против террористов, но и против их западных покровителей.

Прежде всего, считают аналитики, Вашингтон потерял монополию на право силового решения вопросов по всему миру, как это было ранее. На Ближнем Востоке появился новый и очень сильный игрок, который сможет держать под контролем военные, политические и экономические вопросы в этом регионе, являющемся нефтяным узлом мира.

Еще одним серьезным достижением стало то, что Россия показала всему миру, как именно надо бороться с терроризмом, а именно — не обращать внимания на западных покровителей исламистов, занимающихся риторикой, а применять точечные и своевременные силовые меры.

1 Организация запрещена на территории РФ.