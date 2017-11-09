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Победа в Сирии подтвердила новый мировой порядок с лидерством России — эксперты
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    Победа в Сирии подтвердила новый мировой порядок с лидерством России — эксперты

    18:11  9 Ноября 2017
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    Победа в Сирии подтвердила новый мировой порядок с лидерством России — эксперты

    Москва, 9 ноября. Эксперты считают, что освобождение сирийскими войсками Абу-Кемаля окончательно расставило приоритеты в новом мировом порядке.

    Пресс-служба Вооруженных сил Сирии официально подтвердило освобождение города Абу-Кемаль от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Командование САА считает, что эта победа ознаменовала окончательный провал проекта ИГИЛ1 в данном регионе. Игиловцы оказались перед перспективой полного уничтожения в Сирии.

    Эксперты-политологи уверены, что это достижение, совершенное при поддержки российских военнослужащих, доказывает, что Россия выиграла войну в Сирии не только против террористов, но и против их западных покровителей.

    Прежде всего, считают аналитики, Вашингтон потерял монополию на право силового решения вопросов по всему миру, как это было ранее. На Ближнем Востоке появился новый и очень сильный игрок, который сможет держать под контролем военные, политические и экономические вопросы в этом регионе, являющемся нефтяным узлом мира.

    Еще одним серьезным достижением стало то, что Россия показала всему миру, как именно надо бороться с терроризмом, а именно — не обращать внимания на западных покровителей исламистов, занимающихся риторикой, а применять точечные и своевременные силовые меры.

    Победа в Сирии подтвердила новый мировой порядок с лидерством России — эксперты

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #сирия #ближний восток
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