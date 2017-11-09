Эксперт рассказал о слабых местах в конструкции рухнувшего в Ижевске дома

Москва, 9 ноября. Здания, которые аналогичны обрушившемуся в Ижевске дому, имеют слабые стыковочные швы между панелями. Об этом журналистам рассказал в четверг руководитель по работе с ключевыми партнерами компании Est-a-Tet Роман Родионцев.

Речь идет о здании из серии 1-467-д, которое было построено в 1990-м году.

«В домах такого типа в результате внешних воздействий могут ослабляться стыковочные швы между панелями, и вся конструкция потеряет прочность. Для сравнения, в монолите такая ситуация маловероятна, так как «скелет» дома представляет собой литую целостную конструкцию», — объяснил эксперт в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что в результате обрушения девяти этажей в жилом доме в Ижевске погибли два человека. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело.