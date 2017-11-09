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Происшествия
Эксперт рассказал о слабых местах в конструкции рухнувшего в Ижевске дома
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    Эксперт рассказал о слабых местах в конструкции рухнувшего в Ижевске дома

    18:02  9 Ноября 2017
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    Эксперт рассказал о слабых местах в конструкции рухнувшего в Ижевске дома

    Москва, 9 ноября. Здания, которые аналогичны обрушившемуся в Ижевске дому, имеют слабые стыковочные швы между панелями. Об этом журналистам рассказал в четверг руководитель по работе с ключевыми партнерами компании Est-a-Tet Роман Родионцев.

    Речь идет о здании из серии 1-467-д, которое было построено в 1990-м году.

    «В домах такого типа в результате внешних воздействий могут ослабляться стыковочные швы между панелями, и вся конструкция потеряет прочность. Для сравнения, в монолите такая ситуация маловероятна, так как «скелет» дома представляет собой литую целостную конструкцию», — объяснил эксперт в интервью РИА Новости.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в результате обрушения девяти этажей в жилом доме в Ижевске погибли два человека. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело.

    Автор: Алексей Громов
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    #ижевск
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