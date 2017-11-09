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Происшествия
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#Соцсети
«Держись, Ижевск»: россияне поддерживают пострадавших при обрушении дома
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    «Держись, Ижевск»: россияне поддерживают пострадавших при обрушении дома

    18:06  9 Ноября 2017
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    «Держись, Ижевск»: россияне поддерживают пострадавших при обрушении дома

    Москва, 9 ноября. Россияне выражают слова поддержки жителям Ижевска, где произошло обрушение целого подъезда девятиэтажного жилого дома.

    Россияне не остались равнодушны к трагедии, произошедшей во второй половине дня в Ижевске. Они выражают слова поддержки пострадавшим, а также соболезнуют родственникам и близким погибших.

    «Держись, Ижевск. Вся Россия с тобой», — говорится в одном из постов в Twitter.

    Аналогичные сообщения приходят со всех окраин страны — из Петербурга, Москвы, Иркутска и других городов.

    «Страшная трагедия. Ижевск мы с вами. Мы сопереживаем. Держитесь», — пишут пользователи социальных сетей.

    Кроме того, жители Ижевска призывают земляков оказать помощь пострадавшим. В частности, они предлагают приехать на место трагедии и предложить людям временный приют у себя в домах.

    Периодически в Сети проскальзывают и злые комментарии относительно трагедии, однако в большинстве своем россияне сопереживают согражданам и желают здоровья.

    «Держись, Ижевск»: россияне поддерживают пострадавших при обрушении дома

    Ранее стало известно, что в Ижевске обрушился подъезд девятиэтажного дома. Двое человек погибли.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #обрушение #ижевск #соцсети #поддержка #комментарии #помощь
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