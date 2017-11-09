«Держись, Ижевск»: россияне поддерживают пострадавших при обрушении дома

Москва, 9 ноября. Россияне выражают слова поддержки жителям Ижевска, где произошло обрушение целого подъезда девятиэтажного жилого дома.

Россияне не остались равнодушны к трагедии, произошедшей во второй половине дня в Ижевске. Они выражают слова поддержки пострадавшим, а также соболезнуют родственникам и близким погибших.

«Держись, Ижевск. Вся Россия с тобой», — говорится в одном из постов в Twitter.

Держись, Ижевск.

Вся Россия с тобой. — ASAGI (@asagi_lol) November 9, 2017

Аналогичные сообщения приходят со всех окраин страны — из Петербурга, Москвы, Иркутска и других городов.

«Страшная трагедия. Ижевск мы с вами. Мы сопереживаем. Держитесь», — пишут пользователи социальных сетей.

Страшная трагедия

Ижевск мы с вами

Мы сопереживаем ....

Держитесь — Заяц Топотун (@GlukVezde) November 9, 2017

Кроме того, жители Ижевска призывают земляков оказать помощь пострадавшим. В частности, они предлагают приехать на место трагедии и предложить людям временный приют у себя в домах.

Периодически в Сети проскальзывают и злые комментарии относительно трагедии, однако в большинстве своем россияне сопереживают согражданам и желают здоровья.

Ранее стало известно, что в Ижевске обрушился подъезд девятиэтажного дома. Двое человек погибли.