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Политика
В Великобритании назначен новый министр по вопросам международного развития
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    В Великобритании назначен новый министр по вопросам международного развития

    18:29  9 Ноября 2017
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    В Великобритании назначен новый министр по вопросам международного развития

    Лондон, 9 ноября. Новым министром по вопросам международного развития Великобритании назначена Пенни Мордонт. Об этом сообщили в четверг британские СМИ.

    Ранее стало известно о том, что ее предшественница — Прити Пател — приняла решение уйти в отставку. Это связано с тем, что во время отпуска в августе 2017 года она встречалась с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также с рядом других политиков. Однако о переговорах не была уведомлена председатель правительства Великобритании Тереза Мэй.

    «Я приношу всесторонние извинения вам и правительству за то, что произошло, и подаю прошение об отставке», — отметила экс-министр.

    Напомним, в начале ноября в отставку ушел министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон, который в 2002 году потрогал за колено журналистку Джулию Хартли-Брюер.

    Автор: Алексей Громов
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    #британия
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