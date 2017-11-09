В Великобритании назначен новый министр по вопросам международного развития

Лондон, 9 ноября. Новым министром по вопросам международного развития Великобритании назначена Пенни Мордонт. Об этом сообщили в четверг британские СМИ.

Ранее стало известно о том, что ее предшественница — Прити Пател — приняла решение уйти в отставку. Это связано с тем, что во время отпуска в августе 2017 года она встречалась с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также с рядом других политиков. Однако о переговорах не была уведомлена председатель правительства Великобритании Тереза Мэй.

«Я приношу всесторонние извинения вам и правительству за то, что произошло, и подаю прошение об отставке», — отметила экс-министр.

Penny Mordaunt named as UK international development secretary after Priti Patel resigns over Israel meetings row https://t.co/nwxBFqtMMz — BBC Breaking News (@BBCBreaking) November 9, 2017

Напомним, в начале ноября в отставку ушел министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон, который в 2002 году потрогал за колено журналистку Джулию Хартли-Брюер.