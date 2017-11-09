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Политика
Путин и Назарбаев договорились о наращивании сотрудничества между РФ и Казахстаном
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    Путин и Назарбаев договорились о наращивании сотрудничества между РФ и Казахстаном

    17:43  9 Ноября 2017
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    Путин и Назарбаев договорились о наращивании сотрудничества между РФ и Казахстаном

    Челябинск, 9 ноября. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также договорились о дальнейшем наращивании взаимодействия двух стран.

    «Мы только что с президентом Казахстана провели очень подробную, очень обстоятельную беседу. Обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, наметили шаги по дальнейшему наращиванию российско-казахстанского взаимодействия по всем направлениям», — сказал Путин.

    Глава государства также добавил, что Россия и Казахстан являются стратегическими партнерами, поэтому продолжат развитие отношений на принципах дружбы, добрососедства, равноправия и взаимного уважения.

    По итогам переговоров, Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев поручили двусторонней межправительственной комиссии принять дополнительные меры по снятию барьеров, которые ограничивают движение товаров, капиталов и рабочей силы между двумя странами.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #назарбаев #казахстан
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