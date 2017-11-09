Путин и Назарбаев договорились о наращивании сотрудничества между РФ и Казахстаном

Челябинск, 9 ноября. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также договорились о дальнейшем наращивании взаимодействия двух стран.

«Мы только что с президентом Казахстана провели очень подробную, очень обстоятельную беседу. Обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, наметили шаги по дальнейшему наращиванию российско-казахстанского взаимодействия по всем направлениям», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что Россия и Казахстан являются стратегическими партнерами, поэтому продолжат развитие отношений на принципах дружбы, добрососедства, равноправия и взаимного уважения.

По итогам переговоров, Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев поручили двусторонней межправительственной комиссии принять дополнительные меры по снятию барьеров, которые ограничивают движение товаров, капиталов и рабочей силы между двумя странами.