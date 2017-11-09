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Происшествия
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Общество
Минздрав Удмуртии сообщил о состоянии пострадавших в Ижевске
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    Минздрав Удмуртии сообщил о состоянии пострадавших в Ижевске

    17:53  9 Ноября 2017
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    Минздрав Удмуртии сообщил о состоянии пострадавших в Ижевске

    Ижевск, 9 ноября. В Минздраве республики Удмуртия сообщили, что двое пострадавших при обрушении части жилого дома в Ижевске не получили серьезных травм, передает «Россия 24».

    Региональный Минздрав сообщил, что согласно последним данным, при обрушении дома в Ижевске пострадали два человека, они получили необходимую медицинскую помощь. 

    «По числу пострадавших — на данный момент двое. Они доставлены в медицинские учреждения. Степень состояния не тяжелая, легкая», — заявила замглавы республиканского здравоохранения Татьяна Демина.

    Представитель ведомства добавила, что на месте ЧП работают кареты скорой помощи и группа психологов. Известно, что под завалами погибли два человека. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #ижевск #дом
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