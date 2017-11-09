Минздрав Удмуртии сообщил о состоянии пострадавших в Ижевске

Ижевск, 9 ноября. В Минздраве республики Удмуртия сообщили, что двое пострадавших при обрушении части жилого дома в Ижевске не получили серьезных травм, передает «Россия 24».

Региональный Минздрав сообщил, что согласно последним данным, при обрушении дома в Ижевске пострадали два человека, они получили необходимую медицинскую помощь.

«По числу пострадавших — на данный момент двое. Они доставлены в медицинские учреждения. Степень состояния не тяжелая, легкая», — заявила замглавы республиканского здравоохранения Татьяна Демина.

Представитель ведомства добавила, что на месте ЧП работают кареты скорой помощи и группа психологов. Известно, что под завалами погибли два человека.