«Людоедский дедлайн»: главред RT отреагировала на требование США о регистрации

Москва, 9 ноября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала требование Минюста США о регистрации RT America иноагентом к 13 ноября, назвав его «людоедским дедлайном».

«Минюст США выкатил людоедский дедлайн до понедельника. Чувствуете, как веет свободой?» — написала она в Twitter.

Ранее главред RT уже называла требования властей США в отношении канала незаконными.

Давление Соединенных Штатов на российские СМИ, работающие в США прокомментировала и официальный спикер МИД РФ Мария Захарова, отметив, что Москва может ответить, если подобные действия продолжатся.