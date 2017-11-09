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Политика
«Людоедский дедлайн»: главред RT отреагировала на требование США о регистрации
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    «Людоедский дедлайн»: главред RT отреагировала на требование США о регистрации

    18:07  9 Ноября 2017
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    «Людоедский дедлайн»: главред RT отреагировала на требование США о регистрации

    Москва, 9 ноября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала требование Минюста США о регистрации RT America иноагентом к 13 ноября, назвав его «людоедским дедлайном».

    «Минюст США выкатил людоедский дедлайн до понедельника. Чувствуете, как веет свободой?» — написала она в Twitter.

    Ранее главред RT уже называла требования властей США в отношении канала незаконными.

    Давление Соединенных Штатов на российские СМИ, работающие в США прокомментировала и официальный спикер МИД РФ Мария Захарова, отметив, что Москва может ответить, если подобные действия продолжатся. 

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #сша #rt #минюст #симоньян #иноагент
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