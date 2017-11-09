«Людоедский дедлайн»: главред RT отреагировала на требование США о регистрации
Москва, 9 ноября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала требование Минюста США о регистрации RT America иноагентом к 13 ноября, назвав его «людоедским дедлайном».
«Минюст США выкатил людоедский дедлайн до понедельника. Чувствуете, как веет свободой?» — написала она в Twitter.
'Cannibalistic deadline' – #RT Editor-in-Chief Margarita Simonyan on DoJ ruling https://t.co/PZvBSLFX2E pic.twitter.com/nZTDMN42ax— RT America (@RT_America) November 9, 2017
Ранее главред RT уже называла требования властей США в отношении канала незаконными.
Давление Соединенных Штатов на российские СМИ, работающие в США прокомментировала и официальный спикер МИД РФ Мария Захарова, отметив, что Москва может ответить, если подобные действия продолжатся.