В Сети появился клип, посвященный памяти генерала САА Иссама Захреддина

Дамаск, 9 ноября. В Сети опубликован музыкальный клип «Мир для Иссама и его друзей», посвященные памяти легендарного генерала САА Захреддина.

Друзья и знакомые Иссама Захреддина, погибшего в провинции Дейр-эз-Зор, решили почтить память легендарного военачальника и создали музыкальный клип, посвященный герою обороны Дейр-эз-Зора.

Генерал-майор Иссам Захреддин добился почета в рядах Сирийской арабской армии в ходе операции по освобождению от боевиков крупнейшего города САР Алеппо, которая проводилась при поддержке России.

После освобождения Алеппо командование перебросило Захреддина на еще более сложное направление. Почти три года город Дейр-эз-Зор находился в осаде боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) и получал провиант, подкрепление и боеприпасы исключительно воздушным путем. Его оборону возглавил Иссам Захреддин.

При поддержке ВКС РФ город был деблокирован и генерал принял активное участие в освобождении его окрестностей. 18 октября 2017 года во время проведения спецоперации на острове Сакр Иссам Захреддин погиб при взрыве придорожной мины.

Похоронен генерал-майор в родном городе Эс-Сувейда.

1 Организация запрещена на территории РФ.