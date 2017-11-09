МЧС: После обрушения дома в Ижевске возгорания не было

Ижевск, 9 ноября. После взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме в Ижевске, возгорания не последовало. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС РФ.

«Возгорания после взрыва не было», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в Ижевске обрушилась часть дома с первого по девятый этажи. По предварительным данным, в результате обрушения дома один человек погиб, двое пострадали. Позднее следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по данному факту. По версии следствия, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.