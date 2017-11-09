Под завалами девятиэтажки в Ижевске могут находиться шесть человек

Ижевск, 9 ноября. Под завалами после обрушения девятиэтажного дома в Ижевске по предварительным данным могут находиться шесть человек.

В Ижевске произошло ЧП — с первого по девятый этаж обрушился многоэтажный дом. По последним данным, два человека погибли, трое получили травмы различной степени тяжести. Согласно предварительной версии, в доме произошел взрыв газа.

Известно, что 32 квартиры разрушены. Оперативные службы эвакуировали жильцов дома, которые не пострадали при инциденте. Под завалами могут находиться шесть человек, пишет «Интерфакс», есть вероятность, что они живы.