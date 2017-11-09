Путин назвал международный фестиваль «Я – автор» прекрасной возможностью раскрыть таланты
Москва, 9 ноября. Международный фестиваль творчества детей и молодежи «Я – автор» является прекрасной возможностью раскрыть таланты, заявил в своем обращении к участникам президент России Владимир Путин.
Путин обратился с приветствием к участникам фестиваля «Я — автор». Президент напомнил, что мероприятие проходит под эгидой Всероссийского общества инвалидов.
Глава государства отметил, что форум традиционно объединяет одаренных, инициативных, щедрых на творческие идеи молодых людей. Кроме того, с этого года фестиваль вышел на международный уровень.
«Фестиваль развивается, вовлекает в свою крепкую, сплоченную семью все больше единомышленников, предоставляет юношам и девушкам прекрасную возможность раскрыть свои таланты и способности, определиться с будущей профессией, обрести друзей», — цитирует Путина в пресс-службе Кремля.