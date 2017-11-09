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Происшествия
Сотрудница «Почты России» распылила перцовый баллончик в лицо пенсионерке в Нижнем Новгороде
Весь мир
Видеодайджест новостей, вечер 9 ноября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 9 ноября 2017 года

    Соловьев иронично отреагировал на слова Собчак об антироссийских санкциях. Захарова назвала неадекватным предложение депутата Рады разорвать дипотношения Украины с Россией. Железнодорожный вокзал в Барселоне прекратил работу из-за митинга.
    17:51 9 Ноября 2017
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    Соловьев иронично отреагировал на слова Собчак об антироссийских санкциях

    Видеодайджест новостей, вечер 9 ноября 2017 года

    Известный ведущий Владимир Соловьев иронично отреагировал на слова Ксении Собчак. Ранее светская львица и кандидат в президенты РФ заявила, что в антироссийских санкциях Запада виновата… Россия. В интервью Федеральному агентству новостей Соловьев призвал не относиться к высказываниям Ксении Анатольевны всерьез.
    «Считаю, ей сразу надо претендовать на роль либо руководителя ООН или на роль судьи в международном трибунале. Но, по-моему, такой фамилии нет в списке кандидатов. Поэтому Ксения Собчак, конечно, может заявлять о чем угодно, но смешно даже всерьез пытаться это обсуждать», — сказал Соловьев.
     

    Захарова назвала неадекватным предложение депутата Рады разорвать дипотношения Киева и Москвы

    Видеодайджест новостей, вечер 9 ноября 2017 года

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неадекватным предложение депутата Верховной рады Ивана Винника разорвать дипотношения Украины с Россией.
    Представитель внешнеполитического ведомства России напомнила, что тема разрыва дипотношений далеко не нова. На Украине ее поднимают в основном тогда, когда нужно отвлечь внимание от проблем. При этом Киев не задумывается о последствиях такого шага для миллионов украинцев, в том числе и работающих в России.
    В Москве надеются, что здравый смысл возобладает, ходя надежды на это угасают, подчеркнула Захарова.
     

    У здания СНБО Украины националисты провели театрализованную акцию

    Видеодайджест новостей, вечер 9 ноября 2017 года

    В День украинской письменности и языка у здания Совета национальной безопасности и обороны Украины националисты провели театрализованную акцию «Долой артистов-рашистов из Украины!».
    Акция прошла с участием окровавленного русского медведя. Также участие в ней приняли глава ведомства Александр Турчинов, председатель СБУ Василий Грицак, министр культуры Евгений Нищук и другие украинские чиновники. Главное требование акции — внести всех российских артистов в «Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности».
     

    Железнодорожный вокзал в Барселоне прекратил работу из-за митинга

    Видеодайджест новостей, вечер 9 ноября 2017 года

    Железнодорожный вокзал в Барселоне прекратил работу из-за митинга. Его участники протестуют против ареста бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщила администрация вокзала в Twitter.
    Ранее стало известно, что акция протеста сторонников независимой Каталонии привела к остановке поездов на вокзале Сантс. Около 400 демонстрантов парализовали движение на железнодорожных путях.
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