Видеодайджест новостей, вечер 9 ноября 2017 года

Соловьев иронично отреагировал на слова Собчак об антироссийских санкциях
Известный ведущий Владимир Соловьев
иронично отреагировал
на слова Ксении Собчак
. Ранее светская львица и кандидат в президенты РФ заявила, что в антироссийских санкциях Запада виновата… Россия. В интервью Федеральному агентству новостей
Соловьев призвал не относиться к высказываниям Ксении Анатольевны всерьез.
«Считаю, ей сразу надо претендовать на роль либо руководителя ООН или на роль судьи в международном трибунале. Но, по-моему, такой фамилии нет в списке кандидатов. Поэтому Ксения Собчак, конечно, может заявлять о чем угодно, но смешно даже всерьез пытаться это обсуждать», — сказал Соловьев.
Захарова назвала неадекватным предложение депутата Рады разорвать дипотношения Киева и Москвы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала
неадекватным предложение депутата Верховной рады Ивана Винника
разорвать дипотношения Украины с Россией.
Представитель внешнеполитического ведомства России напомнила, что тема разрыва дипотношений далеко не нова. На Украине ее поднимают в основном тогда, когда нужно отвлечь внимание от проблем. При этом Киев не задумывается о последствиях такого шага для миллионов украинцев, в том числе и работающих в России.
В Москве надеются, что здравый смысл возобладает, ходя надежды на это угасают, подчеркнула Захарова.
У здания СНБО Украины националисты провели театрализованную акцию
В День украинской письменности и языка у здания Совета национальной безопасности и обороны Украины националисты провели театрализованную акцию
«Долой артистов-рашистов из Украины!».
Акция прошла с участием окровавленного русского медведя. Также участие в ней приняли глава ведомства Александр Турчинов, председатель СБУ Василий Грицак, министр культуры Евгений Нищук и другие украинские чиновники. Главное требование акции — внести всех российских артистов в «Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности».
Железнодорожный вокзал в Барселоне прекратил работу из-за митинга
Железнодорожный вокзал в Барселоне прекратил работу из-за митинга
. Его участники протестуют против ареста бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона
. Об этом сообщила администрация вокзала в Twitter.
Ранее стало известно, что акция протеста сторонников независимой Каталонии привела к остановке поездов на вокзале Сантс. Около 400 демонстрантов парализовали движение на железнодорожных путях.