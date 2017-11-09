Видеодайджест новостей, вечер 9 ноября 2017 года

«Считаю, ей сразу надо претендовать на роль либо руководителя ООН или на роль судьи в международном трибунале. Но, по-моему, такой фамилии нет в списке кандидатов. Поэтому Ксения Собчак, конечно, может заявлять о чем угодно, но смешно даже всерьез пытаться это обсуждать», — сказал Соловьев.

Захарова назвала неадекватным предложение депутата Рады разорвать дипотношения Киева и Москвы

Мария Захарова Ивана Винника разорвать дипотношения Украины с Россией. Официальный представитель МИД РФ назвала неадекватным предложение депутата Верховной радыразорвать дипотношения Украины с Россией.

Представитель внешнеполитического ведомства России напомнила, что тема разрыва дипотношений далеко не нова. На Украине ее поднимают в основном тогда, когда нужно отвлечь внимание от проблем. При этом Киев не задумывается о последствиях такого шага для миллионов украинцев, в том числе и работающих в России.

В Москве надеются, что здравый смысл возобладает, ходя надежды на это угасают, подчеркнула Захарова.