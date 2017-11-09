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Происшествия
МЧС: После обрушения дома в Ижевске возгорания не было
Происшествия
Прокуратура подтвердила данные о погибших и раненных при обрушении в Ижевске
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    Прокуратура подтвердила данные о погибших и раненных при обрушении в Ижевске

    17:26  9 Ноября 2017
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    Прокуратура подтвердила данные о погибших и раненных при обрушении в Ижевске

    Ижевск, 9 ноября. Прокуратура Удмуртии сообщила о погибших и пострадавших в результате обрушения девяти этажей в жилой панельной девятиэтажке в Ижевске. 

    «Их количество уточняется», — уточнили в ведомстве. «В настоящий момент на месте находится прокурор Удмуртии Сергей Панов и работники прокуратуры республики. 

    Как сообщалось ранее, ЧП произошло в доме № 261 на улице Удмуртская. По данным источника в экстренных службах, жертвой обрушения стал один человек, еще двое пострадали.

    По предварительным данным, в доме взорвался бытовой газ. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

    Жильцов дома эвакуировали в два пункта размещения: гимназию № 83 и школе № 86.

    Автор: Алексей Громов
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    #обрушение #чп #ижевск
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