Прокуратура подтвердила данные о погибших и раненных при обрушении в Ижевске

Ижевск, 9 ноября. Прокуратура Удмуртии сообщила о погибших и пострадавших в результате обрушения девяти этажей в жилой панельной девятиэтажке в Ижевске.

«Их количество уточняется», — уточнили в ведомстве. «В настоящий момент на месте находится прокурор Удмуртии Сергей Панов и работники прокуратуры республики.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло в доме № 261 на улице Удмуртская. По данным источника в экстренных службах, жертвой обрушения стал один человек, еще двое пострадали.

По предварительным данным, в доме взорвался бытовой газ. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Жильцов дома эвакуировали в два пункта размещения: гимназию № 83 и школе № 86.