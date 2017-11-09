Депутат Рады рассказал, как разрыв дипотношений с РФ осложнит жизнь украинцам

Киев, 9 ноября. Разрыв Украиной дипломатических отношений с Россией негативно скажется на условиях жизни простых украинцев и отдалит Киев от разрешения конфликта в Донбассе. Такого мнения придерживается депутат «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин.

«Вы знаете, сколько людей работают в РФ, это 22% от общего количества украинцев, живущих за границей. Как будут жить эти люди, когда у нас не будет дипломатических отношений, как будут жить их семьи, как они будут перечислять средства», — приводят украинские СМИ заявление Левочкина.

Единственное, чего добьется Киев, разорвав дипломатические отношения с Россией — это дополнительные проблемы для людей, отметил Левочкин, указав, что это «не двигает страну вперед, это все политическое, ненужное».

По словам депутата, «Оппозиционный блок» всегда поддерживает улучшение отношений Украины с соседними государствами, в том числе с Россией, так как диалог — это путь к прекращению военного конфликта, а украинской власти стоит стремиться именно к диалогу.

Напомним, ранее стало известно, что украинский депутат Винник внес в закон о реинтеграции Донбасса поправку о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это предложение «неадекватным».