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Происшествия
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Украина
Депутат Рады рассказал, как разрыв дипотношений с РФ осложнит жизнь украинцам
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    Депутат Рады рассказал, как разрыв дипотношений с РФ осложнит жизнь украинцам

    17:52  9 Ноября 2017
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    Левочкин напомнил о том, сколько украинцев работают в РФ

    Киев, 9 ноября. Разрыв Украиной дипломатических отношений с Россией негативно скажется на условиях жизни простых украинцев и отдалит Киев от разрешения конфликта в Донбассе. Такого мнения придерживается депутат «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин.

    «Вы знаете, сколько людей работают в РФ, это 22% от общего количества украинцев, живущих за границей. Как будут жить эти люди, когда у нас не будет дипломатических отношений, как будут жить их семьи, как они будут перечислять средства», — приводят украинские СМИ заявление Левочкина.

    Единственное, чего добьется Киев, разорвав дипломатические отношения с Россией —  это дополнительные проблемы для людей, отметил Левочкин, указав, что это «не двигает страну вперед, это все политическое, ненужное». 

    По словам депутата, «Оппозиционный блок» всегда поддерживает улучшение отношений Украины с соседними государствами, в том числе с Россией, так как диалог — это  путь к прекращению военного конфликта, а украинской власти стоит стремиться именно к диалогу.   

    Напомним, ранее стало известно, что украинский депутат Винник внес в закон о реинтеграции Донбасса поправку о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это предложение «неадекватным».

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #украина #дипотношения
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