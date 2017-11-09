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Великобритания пообещала продолжить борьбу с ИГ в Сирии и Ираке
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    Великобритания пообещала продолжить борьбу с ИГ в Сирии и Ираке

    17:46  9 Ноября 2017
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    Великобритания пообещала продолжить борьбу с ИГ в Сирии и Ираке

    Лондон, 9 ноября. Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что ВВС страны в составе Сил международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»1 (ИГ1) продолжат атаковать позиции боевиков в Сирии и Ираке.

    «Наши силы без устали борются с дьяволом нашего времени», — сказал Уильямсон, его цитирует пресс-служба Минобороны Великобритании.

    «Мы продолжим активно бить террористов как в Сирии, так и в Ираке, одновременно оказывая поддержку по восстановлению», — сказал он.

    29 сентября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что британские военные значительно переоценивают свою роль в борьбе с ИГ. Российский генерал выразил недоумение в связи с тем, где были британские «силы добра» в середине 2015 года, когда террористы ИГ практически полностью захватили Сирию и треть территории Ирака.

    Следует отметить, что в настоящее время территория, контролируемая в Сирии боевиками ИГ, не превышает 5%, в то время как до начала операции ВКС РФ она составляла около 70% территории страны. Об этом заявил глава Миноброны РФ Сергей Шойгу. По его словам, за два года операции ВКС РФ в Сирии прекращено финансирование ИГ от нефтепромысла.

    «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия #великобритания #иг
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