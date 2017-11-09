«Сложился, как карточный домик»: очевидцы рассказали об обрушении подъезда в Ижевске

Ижевск, 9 ноября. Очевидцы обрушения девяти этажей в подъезде панельной жилой девятиэтажки в Ижевске рассказали о происшествии.

«Стояли на перекрестке, на светофоре, и на наших глазах произошло обрушение дома. Сразу же почувствовали запах газа. Скорее всего, был взрыв газа в какой-то из квартир. То есть подъезд сложился как карточный домик», — сообщил один из местных жителей в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что к дому сразу стали подбегать люди.

«Мы остановились и подошли ближе к дому. Вроде, голосов пострадавших, просящих о помощи, не было. Видели только девушку, которой осколком, видимо, попало по голове, кровь бежала. Ей оказали сразу же медицинскую помощь», — уточнил мужчина.

По его словам, сотрудники экстренных служб приехали на место ЧП «через пять-семь минут». Сейчас в районе перекрестка, где стоит дом, скопилась пробка.

Проживающая в соседнем доме женщина утверждает, что взрыв был очень сильным, хотя момента обрушения и самого взрыва не видела, поскольку ее окна выходят на другую сторону.

«Я была как раз дома… Был такой взрыв ужасный, что даже окна тряслись. Мы подумали, что какой-то взрыв произошел», — рассказала она в эфире канала.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что жертвой обрушения стал один человек погиб, еще двое пострадали.

По данному факту возбуждено дело.

