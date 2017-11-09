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Происшествия
Число жертв обрушения подъезда в Ижевске возросло до двух
Происшествия
«Сложился, как карточный домик»: очевидцы рассказали об обрушении подъезда в Ижевске
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    «Сложился, как карточный домик»: очевидцы рассказали об обрушении подъезда в Ижевске

    17:12  9 Ноября 2017
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    «Сложился, как карточный домик»: очевидцы рассказали об обрушении подъезда в Ижевске

    Ижевск, 9 ноября. Очевидцы обрушения девяти этажей в подъезде панельной жилой девятиэтажки в Ижевске рассказали о происшествии.

    «Стояли на перекрестке, на светофоре, и на наших глазах произошло обрушение дома. Сразу же почувствовали запах газа. Скорее всего, был взрыв газа в какой-то из квартир. То есть подъезд сложился как карточный домик», — сообщил один из местных жителей в эфире телеканала «Россия 24».

    Он добавил, что к дому сразу стали подбегать люди. 

    «Мы остановились и подошли ближе к дому. Вроде, голосов пострадавших, просящих о помощи, не было. Видели только девушку, которой осколком, видимо, попало по голове, кровь бежала. Ей оказали сразу же медицинскую помощь», — уточнил мужчина.

    По его словам, сотрудники экстренных служб приехали на место ЧП «через пять-семь минут». Сейчас в районе перекрестка, где стоит дом, скопилась пробка.

    Проживающая в соседнем доме женщина утверждает, что взрыв был очень сильным, хотя момента обрушения и самого взрыва не видела, поскольку ее окна выходят на другую сторону.

    «Я была как раз дома… Был такой взрыв ужасный, что даже окна тряслись. Мы подумали, что какой-то взрыв произошел», — рассказала она в эфире канала.

    Ранее источник в экстренных службах сообщил, что жертвой обрушения стал один человек погиб, еще двое пострадали.

    По данному факту возбуждено дело.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #обрушение #чп #ижевск #дом
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