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Путин отметил роль астанинских переговоров в урегулировании кризиса в Сирии
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    Путин отметил роль астанинских переговоров в урегулировании кризиса в Сирии

    17:13  9 Ноября 2017  /обновлено: 17:25  09 Ноября 2017
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    Путин отметил роль астанинских переговоров в урегулировании кризиса в Сирии

    Челябинск, 9 ноября. Переговоры по Сирии в Астане дали возможность для скорейшего урегулирования кризиса на территории САР и запуска межсирийского политического диалога, заявил президент России Владимир Путин, находящийся с рабочим визитом в Челябинске.

    В Челябинске Путин провел переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В городе проходит 14-й форум межрегионального сотрудничества двух стран. Глава России на встрече обратил внимание на роль переговоров в Астане для урегулирования кризиса в Сирии.

    «Во многом благодаря астанинским переговорам появилась возможность для скорейшего разрешения кризиса в Сирии, достижения самими сирийцами договоренностей о запуске политического процесса урегулирования», — подчеркнул российский лидер.

    Путин отметил роль астанинских переговоров в урегулировании кризиса в Сирии

    Ранее командование правительственных войск Сирии объявило, что армия САР при поддержке ВКС РФ полностью освободила от террористов запрещенного в России «Исламского государства»1 город Абу-Кемаль — последний оплот боевиков в стране.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #сирия #переговоры #кризис #астана
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