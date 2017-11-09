Путин отметил роль астанинских переговоров в урегулировании кризиса в Сирии

Челябинск, 9 ноября. Переговоры по Сирии в Астане дали возможность для скорейшего урегулирования кризиса на территории САР и запуска межсирийского политического диалога, заявил президент России Владимир Путин, находящийся с рабочим визитом в Челябинске.

В Челябинске Путин провел переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В городе проходит 14-й форум межрегионального сотрудничества двух стран. Глава России на встрече обратил внимание на роль переговоров в Астане для урегулирования кризиса в Сирии.

«Во многом благодаря астанинским переговорам появилась возможность для скорейшего разрешения кризиса в Сирии, достижения самими сирийцами договоренностей о запуске политического процесса урегулирования», — подчеркнул российский лидер.

Ранее командование правительственных войск Сирии объявило, что армия САР при поддержке ВКС РФ полностью освободила от террористов запрещенного в России «Исламского государства»1 город Абу-Кемаль — последний оплот боевиков в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.