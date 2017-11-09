Жильцов обрушившегося в Ижевске дома разместят в школе и санатории

Ижевск, 9 ноября. Обрушившийся в Ижевске многоэтажный дом был построен 27 лет назад. В настоящее время в нем зарегистрировано 550 человек, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на информированный источник.

По его словам, непосредственно в подъезде, который находился в разрушенной части здания, проживали 99 человек — все они остались без крыши над головой. Лишившихся квартир ижевцев разместят в школе №83, а также в санатории.

Ранее сообщалось об обрушении девятиэтажки на Удмуртской улице Ижевска. По предварительным данным, обрушение произошло из-за взрыва бытового газа в районе пятого-шестого этажа. В результате ЧП один человек погиб, как минимум двое получили ранения.