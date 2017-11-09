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Происшествия
МЧС: После обрушения дома в Ижевске возгорания не было
Происшествия
Жильцов обрушившегося в Ижевске дома разместят в школе и санатории
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    Жильцов обрушившегося в Ижевске дома разместят в школе и санатории

    17:10  9 Ноября 2017  /обновлено: 17:10  09 Ноября 2017
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    Жильцов обрушившегося в Ижевске дома разместят в школе и санатории

    Ижевск, 9 ноября. Обрушившийся в Ижевске многоэтажный дом был построен 27 лет назад. В настоящее время в нем зарегистрировано 550 человек, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на информированный источник.

    По его словам, непосредственно в подъезде, который находился в разрушенной части здания, проживали 99 человек — все они остались без крыши над головой. Лишившихся квартир ижевцев разместят в школе №83, а также в санатории.

    Ранее сообщалось об обрушении девятиэтажки на Удмуртской улице Ижевска. По предварительным данным, обрушение произошло из-за взрыва бытового газа в районе пятого-шестого этажа. В результате ЧП один человек погиб, как минимум двое получили ранения.

    Автор: Алексей Громов
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    #обрушение #ижевск #дом
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