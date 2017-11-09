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В НАТО нашли общие интересы с Россией в Афганистане
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    В НАТО нашли общие интересы с Россией в Афганистане

    17:19  9 Ноября 2017
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    В НАТО нашли общие интересы с Россией в Афганистане

    Брюссель, 9 ноября. Российская сторона может сотрудничать с Североатлантическим альянсом (НАТО) по вопросам, связанным с урегулированием ситуации в Афганистане. Об этом заявил в четверг командующий миссией НАТО в Афганистане Джон Николсон.

    По словам американского генерала, у альянса и Москвы есть общие интересы в регионе.

    «Это одна из областей, где мы преследуем общие с Россией интересы в сферах борьбы с наркотиками, с терроризмом и в интересах борьбы и примирения в Афганистане. Я надеюсь, мы сможем работать с Россией в обеспечении наших общих интересов», — подчеркнул Николсон.

    Ранее специальный представитель государственного департамента США по Афганистану и Пакистану Элис Уэллс указала на то, что разгром «Талибана»1 (группировка запрещена в РФ) является единственной возможностью для уничтожения боевиков «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ), которые закрепились в регионе.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #афганистан #нато
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