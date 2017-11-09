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Политика
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Украина
Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры
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    Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

    17:19  9 Ноября 2017
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    Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

    Киев, 9 ноября. В День украинской письменности и языка у здания Совета национальной безопасности и обороны Украины националисты провели театрализованную акцию под названием: «Долой артистов-рашистов из Украины!». Как сообщает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), акцию провели украинские режиссеры и артисты, у которых русская культура отбирает зрителей и финансирование.

    Так, известная в Киеве Екатерина Чепура, украинский театральный режиссёр и общественный деятель времен Майдана, заявила, что русская культура опасна тем, что называет украинцев братьями, а это опасно.

    Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

    «Русский мир – это не только танки или пушки которые стреляют на востоке, русский мир это то, что в головах. Если мы слушаем одну музыку, разговариваем на одном языке то зачем им новые территории. То есть Россия это делает для того, чтобы сделать из нас еще одну Россию, для того чтобы мы ощущали себя братьями, чтобы мы были похожи на них. Именно поэтому у нас постоянно транслируются сериалы, сейчас в широкий прокат выходит фильм с рашистом в главной роли, который внесен в черный список. Министерство культуры, Госкино ничего с этим не делает. Они его пиарят, раскручивают, на него идут люди. Это просто невозможная вещь. С одной стороны, мы радуемся что выходит украинский фильм, а с другой стороны мы слышим и видим, как в нем говорят на русском языке, а сверху наложен украинский перевод и названо это все украинским фильмом», - возмутилась Чепура.

    Акция возле здания Совета национальной безопасности и обороны Украины прошла с участием окровавленного русского медведя с ружьем в руках. Медведь танцевал вприсядку, размахивал ружьем и балалайкой, а также откусывал баранки со связки на своей шее.

    Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

    Главное требование акции – внести всех российских артистов в «Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», запретить на Украине все фильмы и спектакли на русском языке, финансировать фильмы и спектакли, в которых прославляется украинская нация.

    Один из прохожих, попросивший не снимать его на видео из соображений безопасности, заявил корреспонденту ФАН на чистом русском языке, что очень хорошо понимает организаторов акции.

    «Судя по балагану, который здесь представлен под видом уличного спектакля, режиссеры и артисты из этих деятелей очень плохие. Это неудачники, которые не в состоянии конкурировать с настоящим искусством. Поэтому они зовут на помощь спецслужбы, которые должны уничтожить конкурентов – тех, кто пишет лучшие песни, снимает лучшие фильмы и ставит лучшие спектакли. Судя по вашей речи, вы из России. Передайте, пожалуйста, русским, что мне стыдно за вот эту нашу так называемую интеллигенцию», - заявил мужчина, заметив на прощание, что он киевлянин в третьем поколении и никогда не думал, что доживет до такого позорного разгула шовинизма в родном городе. 
     

    Заметим, общественные активисты уже неделю распространяют в Киеве листовки с призывом прийти на акцию. Они также активны в социальных сетях, где критически упоминают Федора Добронравова в сериале «Сваты», Евгения Князева, исполнителя главной роли в новом украинском фильме «Мир вашему дому», Леонида Ярмольника и других. Как пишут в своих воззваниях украинские интеллигенты, «необходимо поставить вопрос ребром перед главным органом по вопросам национальной безопасности, Советом национальной безопасности и обороны Украины, о тотальном запрете русской культуры в стране».

    Автор: Петро Панч специально для ФАН Киев
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