Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
МЧС: После обрушения дома в Ижевске возгорания не было
Весь мир
Командование САА назвало освобождение Абу-Кемаля «провалом проекта ИГИЛ»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Командование САА назвало освобождение Абу-Кемаля «провалом проекта ИГИЛ»

    17:28  9 Ноября 2017
    50

    Командование САА назвало освобождение Абу-Кемаля «провалом проекта ИГИЛ»

    Дамаск, 9 ноября. Представитель пресс-службы Вооруженных Сил Сирии генерал Али Майхоуб прокомментировал операцию по освобождению от боевиков города Абу-Кемаль.

    В официальном заявлении военного ведомства Сирийской арабской республики генерал Майхоуб отметил, что правительственные войска и их союзники освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) населенный пункт Абу-Кемаль. Этот факт является важным событием, так как означает полный провал проекта «Исламского государства»1 в сирийском регионе.

    Эмиры «Халифата» предпочли отвести свои силы к северу от Абу-Кемаля и не принимать генерального сражения с САА, на данный момент террористы контролируют участок протяженностью не более 60 километров в провинции Дейр-эз-Зор.

    Командование правительственных войск отметило, что в ближайшее время военные инженеры сирийской армии приступят к разминированию освобожденного города, после чего в Абу-Кемаль смогут вернуться мирные жители.

    Командование САА назвало освобождение Абу-Кемаля «провалом проекта ИГИЛ»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #иг #игил #саа #дейр-эз-зор #абу-кемаль
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        17:19   9 Ноября 2017
        34
        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        16:08   9 Ноября 2017
        2372
        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        13:29   9 Ноября 2017
        409
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        5878