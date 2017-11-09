Командование САА назвало освобождение Абу-Кемаля «провалом проекта ИГИЛ»

Дамаск, 9 ноября. Представитель пресс-службы Вооруженных Сил Сирии генерал Али Майхоуб прокомментировал операцию по освобождению от боевиков города Абу-Кемаль.

В официальном заявлении военного ведомства Сирийской арабской республики генерал Майхоуб отметил, что правительственные войска и их союзники освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) населенный пункт Абу-Кемаль. Этот факт является важным событием, так как означает полный провал проекта «Исламского государства»1 в сирийском регионе.

Эмиры «Халифата» предпочли отвести свои силы к северу от Абу-Кемаля и не принимать генерального сражения с САА, на данный момент террористы контролируют участок протяженностью не более 60 километров в провинции Дейр-эз-Зор.

Командование правительственных войск отметило, что в ближайшее время военные инженеры сирийской армии приступят к разминированию освобожденного города, после чего в Абу-Кемаль смогут вернуться мирные жители.

1 Организация запрещена на территории РФ.