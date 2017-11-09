Поворот на восток: четыре цели, которые Путин достиг в Иране

Федеральное агентство новостей представляет обзор статьи «Российская сделка с Ираном убила сразу четырех зайцев», опубликованной на информационном портале Global Research.

После визита президента России Владимира Путина в Исламскую Республику для проведения трехсторонних переговоров с Азербайджаном, исполнительный директор ОАО «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что его компания утвердила план по инвестированию 30 миллиардов долларов в иранский энергетический сектор. Это достижение энергетической дипломатии не было бы возможно, если бы Трамп не отпугнул западных инвесторов от Ирана. Внешняя политика России направлена на достижение одной стратегической цели — позиционировать Москву как мощную силу, способную ускорить становление многополярного мирового порядка.

Для того чтобы оценить, насколько существенными являются геостратегические приобретения Москвы, рассмотрим, что она достигла, заключив договор с Ираном.

Открытие Трансазербайджанского газопровода

Россия намерена построить газопровод в Иран через Азербайджан. Это укрепит двусторонние российско-иранские отношения и трехсторонние отношения с Азербайджаном. Также этот проект наглядно продемонстрирует результаты российско-азербайджанского сотрудничества. Москва рассматривает Баку в качестве интеграционного элемента, способствующего сближению России и Китая.

Зарождение «Южноазиатского потока»

Другим важным итогом саммита стало объявление России о том, что она намерена построить трехсторонний трубопровод между Ираном, Пакистаном и Индией. Из этого можно сделать вывод, что России удалось заставить Индию уменьшить поддержку терроризма в Пакистане. Скорее всего, Россия сделала это, указав Индии на то, что ввиду грядущего строительства «Южноазиатского потока» внутренняя стабильность Пакистана также и в ее собственных интересах. Со своей стороны, Москва доказала, что она — единственная геополитическая сила, способная установить и поддерживать мира в индийском геополитическом регионе.

Обезвреживание Ирана как европейского конкурента

Одной из стратегий администрации Обамы было использовать Иран и его «умеренное» правительство в своих целях. Американцы планировали использовать западные инвестиции, чтобы превратить страну в грозного конкурента России на европейском энергетическом рынке. Но все эти планы теперь в прошлом. Тому есть две причины: агрессия Трампа в отношении Исламской Республики и «спасательная миссия», инициированная Россией, чтобы поддержать иранскую экономику.

Снятие обеспокоенности Ирана по поводу сближения России и Саудовской Аравии

Иран долго беспокоился из-за перспективы российско-саудитского сближения. Однако Москва всегда хотела добиться устраивающего всех решения, которое обеспечило бы мир на Ближнем Востоке. После объявления об инвестициях «Роснефти» в экономику Ирана, опасения Тегерана были развеяны.

Тегеран может быть уверен, что Москва не «продастся» саудитам, но действительно пытается сбалансировать сложные межгосударственные отношения на Ближнем Востоке. Отсюда и успешные итоги визита президента Путина в Иран и другие доказательство того, насколько успешно складывается поворот России на восток.