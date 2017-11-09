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Политика
Поворот на восток: четыре цели, которые Путин достиг в Иране
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    Поворот на восток: четыре цели, которые Путин достиг в Иране

    17:24  9 Ноября 2017
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    Поворот на восток: четыре цели, которые Путин достиг в Иране

    Федеральное агентство новостей представляет обзор статьи «Российская сделка с Ираном убила сразу четырех зайцев», опубликованной на информационном портале Global Research.

    После визита президента России Владимира Путина в Исламскую Республику для проведения трехсторонних переговоров с Азербайджаном, исполнительный директор ОАО «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что его компания утвердила план по инвестированию 30 миллиардов долларов в иранский энергетический сектор. Это достижение энергетической дипломатии не было бы возможно, если бы Трамп не отпугнул западных инвесторов от Ирана. Внешняя политика России направлена на достижение одной стратегической цели — позиционировать Москву как мощную силу, способную ускорить становление многополярного мирового порядка.

    Для того чтобы оценить, насколько существенными являются геостратегические приобретения Москвы, рассмотрим, что она достигла, заключив договор с Ираном.

    Открытие Трансазербайджанского газопровода

    Россия намерена построить газопровод в Иран через Азербайджан. Это укрепит двусторонние российско-иранские отношения и трехсторонние отношения с Азербайджаном. Также этот проект наглядно продемонстрирует результаты российско-азербайджанского сотрудничества. Москва рассматривает Баку в качестве интеграционного элемента, способствующего сближению России и Китая.

    Россия намерена построить газопровод в Иран через Азербайджан

    Зарождение «Южноазиатского потока»

    Другим важным итогом саммита стало объявление России о том, что она намерена построить трехсторонний трубопровод между Ираном, Пакистаном и Индией. Из этого можно сделать вывод, что России удалось заставить Индию уменьшить поддержку терроризма в Пакистане. Скорее всего, Россия сделала это, указав Индии на то, что ввиду грядущего строительства «Южноазиатского потока» внутренняя стабильность Пакистана также и в ее собственных интересах. Со своей стороны, Москва доказала, что она — единственная геополитическая сила, способная установить и поддерживать мира в индийском геополитическом регионе.

    Обезвреживание Ирана как европейского конкурента

    Одной из стратегий администрации Обамы было использовать Иран и его «умеренное» правительство в своих целях. Американцы планировали использовать западные инвестиции, чтобы превратить страну в грозного конкурента России на европейском энергетическом рынке. Но все эти планы теперь в прошлом. Тому есть две причины: агрессия Трампа в отношении Исламской Республики и «спасательная миссия», инициированная Россией, чтобы поддержать иранскую экономику.

    Обезвреживание Ирана как европейского конкурента

    Снятие обеспокоенности Ирана по поводу сближения России и Саудовской Аравии

    Иран долго беспокоился из-за перспективы российско-саудитского сближения. Однако Москва всегда хотела добиться устраивающего всех решения, которое обеспечило бы мир на Ближнем Востоке. После объявления об инвестициях «Роснефти» в экономику Ирана, опасения Тегерана были развеяны.

    Тегеран может быть уверен, что Москва не «продастся» саудитам, но действительно пытается сбалансировать сложные межгосударственные отношения на Ближнем Востоке. Отсюда и успешные итоги визита президента Путина в Иран и другие доказательство того, насколько успешно складывается поворот России на восток.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #путин #сша #саудовская аравия #иран #сделка #южноазиатский поток
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