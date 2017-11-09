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Происшествия
МЧС: После обрушения дома в Ижевске возгорания не было
Происшествия
«Спецназ» МЧС РФ могут направить на место трагедии в Ижевске
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    «Спецназ» МЧС РФ могут направить на место трагедии в Ижевске

    17:19  9 Ноября 2017
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    «Спецназ» МЧС РФ могут направить на место трагедии в Ижевске

    Ижевск, 9 ноября. На место крушения дома в Ижевске выехала аэромобильная группировка. Центр спасательных операций особого риска «Лидер» и отряд «Центроспас» приведены в готовность, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

    «На место происшествия направлена аэромобильная группировка ГУМЧС по Удмуртской республике, приведены в готовность силы центра «Лидер» и отряда «Центроспас», на месте работают другие службы экстренного реагирования», — цитирует сообщение агентство РИА Новости.

    В данный момент информация о пострадавших уточняется. Из-под завалов удалось извлечь двух человек, говорится в релизе.

    По предварительным данным, причиной обрушения жилого дома в Ижевске стал взрыв бытового газа. Инцидент произошел по адресу: Удмурдская улица, 261.

    Есть информация, что в результате обрушения погиб один человек, еще двое пострадали. Под завалами все еще могут оставаться люди.

    Ранее источники ФАН сообщили подробности о погибших и пострадавших после обрушения дома в Ижевске. Первой жертвой оказалась женщина. Личность и возраст погибшей не сообщаются.

    Автор: Дима Оленин
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    #обрушение #ижевск
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