«Спецназ» МЧС РФ могут направить на место трагедии в Ижевске

Ижевск, 9 ноября. На место крушения дома в Ижевске выехала аэромобильная группировка. Центр спасательных операций особого риска «Лидер» и отряд «Центроспас» приведены в готовность, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«На место происшествия направлена аэромобильная группировка ГУМЧС по Удмуртской республике, приведены в готовность силы центра «Лидер» и отряда «Центроспас», на месте работают другие службы экстренного реагирования», — цитирует сообщение агентство РИА Новости.

В данный момент информация о пострадавших уточняется. Из-под завалов удалось извлечь двух человек, говорится в релизе.

По предварительным данным, причиной обрушения жилого дома в Ижевске стал взрыв бытового газа. Инцидент произошел по адресу: Удмурдская улица, 261.

Есть информация, что в результате обрушения погиб один человек, еще двое пострадали. Под завалами все еще могут оставаться люди.

Ранее источники ФАН сообщили подробности о погибших и пострадавших после обрушения дома в Ижевске. Первой жертвой оказалась женщина. Личность и возраст погибшей не сообщаются.