Женщина погибла, двое подростков пострадали при обрушении подъезда жилого дома в Ижевске

Ижевск, 9 ноября. Женщина погибла, двое подростков пострадали при обрушении подъезда жилого девятиэтажного дома в Ижевске, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Источники ФАН сообщили подробности о погибших и пострадавших во время обрушения подъезда девятиэтажного дома в Ижевске. Выяснилось, что жертвой была женщина. Личность и возраст погибшей на данный момент неизвестны.

Также появилась информация о том, что в трагедии пострадали два подростка — мальчик и девочка 15 и 17 лет. Состояние обоих врачи оценивают как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что во время обрушения подъезда погиб один человек и пострадали трое.