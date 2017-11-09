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Политика
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Россия
Путин рассказал, когда в России заработает закон о лучших технологиях на производстве
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    Путин рассказал, когда в России заработает закон о лучших технологиях на производстве

    20:00  9 Ноября 2017
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    Путин рассказал, когда в России заработает закон о лучших технологиях на производстве

    Челябинск, 9 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в 2019 году в полном объеме заработает закон о применении лучших технологий для защиты окружающей среды. По его словам, благодаря предпринимаемым мерам во многих регионах, в том числе в Челябинске, будет исправлена экологическая ситуация.

    «К сожалению, в предыдущие несколько лет мы вынуждены были, прямо скажем, под достаточно жестким нажимом промышленности отложить его (закона) введение», — отметил российский лидер.

    Как отметил Путин, ссылаясь на кризисные явления промышленные предприятия указывали на то, что не могут применять лучшие технологии, при этом при их применении они вынуждены сокращать рабочие места.

    «Тем не менее, окончательное решение принято, в 2019 году в полном объеме должен заработать (закон)», — сказал президент.

    Напомним, в рамках визита в Челябинск Путин посетил новую площадку Челябинского компрессорного завода, производство на которой было запущено в начале 2017 года, где пообщался с рабочими.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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